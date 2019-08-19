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İRAN UYRUKLU "TIRNAKÇILAR"IN DOLANDIRMA ANLARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de İran uyruklu 5 şüpheli bir alışveriş merkezine televizyon almak için giden baba kızın para bozdurma bahanesiyle 7 bin lirasını tırnakçılık yöntemiyle çaldı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR'de İran uyruklu 5 şüpheli bir alışveriş merkezine televizyon almak için giden baba kızın para bozdurma bahanesiyle 7 bin lirasını tırnakçılık yöntemiyle çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 5 Ağustos Pazartesi günü Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye alışveriş merkezinde bulunan teknoloji mağazasına gelen baba ve kız televizyon almak istedi. Alışveriş merkezine gelen İran uyruklu 5 şüpheliden 2'si 50 dolar para bozdurma bahanesiyle H.H'ye yaklaştı. Bu sırada diğer şüpheliler etrafı gözetledi. H.H. kendisinden ricada bulunan şüphelilere yardım etmek istedi. Şüphelilerden ikisi tırnakçılık yöntemiyle H.H.'nin 7 bin lirasını alarak kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI Parasını İran uyruklu şüphelilere kaptıran H.H. durumu polise haber verdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. İran uyruklu şüğhelileri Soghra B, Majıd D, Jalal Y, Masoumeh V, Mansoor F., 6 Ağustos Salı günü Sarıyer'de 7 bin lira ile birlikte yakalandı. Polis, ele geçirilen 7 bin lirayı H.H'ye teslim etti. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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