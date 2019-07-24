HABER

İran uyruklu yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

İran uyruklu yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüste İran uyruklu yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yol Döndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada, poşet içinde bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş bin 370 uyuşturucu hap ve kıyafetine gizlenmiş 666 gram reçine esrar ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık
Fetullah Gülen için yaptırılan lüks malikanenin iade talebi incelenecek/ Fotoğraf iptaliyle yenidenFetullah Gülen için yaptırılan lüks malikanenin iade talebi incelenecek/ Fotoğraf iptaliyle yeniden
Muğla Ezginaz için tek yürek olduMuğla Ezginaz için tek yürek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gevaş İran uyuruklu uyuşturucu Van

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Eski belediye başkanını bacağından vurdular

Eski belediye başkanını bacağından vurdular

İstanbul'un göbeğinde dayak vahşeti!

İstanbul'un göbeğinde vahşet!

Mynet'ten Açıklama

Mynet'ten Açıklama

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

İBB'de iki yeni atama

İBB'de iki yeni atama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.