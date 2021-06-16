İran'da cumhurbaşkanlığı seçim sürecine damga vuran dört iddia

İran'da Cuma günü yapılacak seçimlerle ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilecek.

Birçok adayın elendiği seçim sürecinde, toplam yedi aday yarışacak. Adaylar üç kez televizyon tartışmasında karşılaştı.

İran'da yargı erkinin başındaki İbrahim Reisi, seçimin en güçlü adayı olarak görülüyor.

İbrahim Reisi ve diğer adaylarla ilgili en çok gündeme gelen dört iddiayı inceledik.

İnternete sansür arttı mı?

Eski Merkez Bankası Başkanı ılımlı aday Abdülnasır Himmeti ve hafta başında adaylıktan çekilen reformcu bağımsız milletvekili Muhsin Mehralizade, Reisi ile ilgili şu iddialarda bulundu:

"İran'daki yasaklı web siteleri ve sosyal medya hesaplarına yenilerini ekledi."

"Gazeteleri ve gazetecileri hedef aldı."

Reisi ise Mart 2019'da yargının başında olduğu dönemde hiçbir internet sitesinin ya da gazetenin kapatılmadığını söyledi.

Ancak yüksek güvenlikli olmasıyla bilinen Signal isimli mesajlaşma uygulaması Ocak ayında yasaklandı.

Haftalık dergi Seda ise Tahran ile Washington arasındaki gerginliğe yer vermesi ve kapağında bir ABD savaş gemisini resmetmesinin ardından 2019'un Mayıs ayında kapatıldı.

https://twitter.com/signalapp/status/1353839763388649473

Oxford Internet Enstitüsü'nden araştırmacı Mahsa Alimardani'ye göre, Reisi internetteki özgürlük alanını daraltan birçok adımın arkasındaki isimlerden: