HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylar kimler?

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylar kimler?

25.05.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasayı Koruyucular Konseyi, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için başvuruda bulunan 592 kişiden yalnızca 7'sine adaylık izni verdi. Adaylıklarına izin verilmeyenler arasında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani de var.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylar kimler?

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için başvuruda bulunan 592 kişiden yalnızca 7'sine adaylık izni verdi. Adaylıklarına izin verilmeyenler arasında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri de var.

Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayıyla cumhurbaşkanı adayı olan isimler ise şöyle:

  • Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi
  • Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai
  • Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili
  • Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi
  • Eski milletvekili Ali Rıza Zakani
  • Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade
  • Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti

Adaylardan ilk beşi sertlik yanlısı, son ikisi ise reformcu kimlikleriyle biliniyor.

Reuters ve AFP ajansları, İbrahim Reisi'nin seçime katılmasına izin verilirken önde gelen reform yanlısı olası rakiplerinin adaylıklarına izin verilmemesine dikkat çekti.

Ajanslara göre, bu durumun İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yakın müttefiki Reisi'nin başarı şansını artırması muhtemel.

Reisi, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin kararı sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sonuçlar hakkında dün akşam bana bilgi verildi. Akşamdan itibaren bazı kişilerle temas kurdum. Seçim arenasını daha rekabetçi ve katılımcı hale getirmek için görüşmelerde bulunuyorum" dedi.

İran basınındaki bazı haberlerde, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Hamaney'e Koruyucular Konseyi'nin listesine müdahale etme çağrısı yaptığı iddia edilmişti.

4 yıl önce Reisi'yi mağlup ederek İran Cumhurbaşkanı seçilen Ruhani, iki dönem sonra görevi bırakacak.

Ruhani'nin halefinin öncelikle ekonomik krizle mücadeleye ve nükleer anlaşmayı canlandırmaya yönelik görüşmelere odaklanması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ülkesini, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ve Almanya ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekmiş ve İran'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi sonrası ise nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeler yeniden başlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İtalya'nın yıllardır aradığı mafya lideri yakalandıİtalya'nın yıllardır aradığı mafya lideri yakalandı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede! Makam aracına saldırdılar

Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede! Makam aracına saldırdılar

Türkiye yeni döneme hazırlanıyor! Aşı yaptıran katılacak

Türkiye yeni döneme hazırlanıyor! Aşı yaptıran katılacak

Koronavirüs sonrası 100 kat arttı: Böyle bir vaka görmedik

Koronavirüs sonrası 100 kat arttı: Böyle bir vaka görmedik

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başlıyor!

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başlıyor!

Bahçeli'den Sedat Peker'in iddialarına sert tepki

Bahçeli'den Sedat Peker'in iddialarına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.