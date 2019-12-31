İran’da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı

İran’da Zencan-Tebriz seferi yapan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

İran’da Zencan-Tebriz seferini gerçekleştiren yolcu otobüsü, kaza yaparak devrildi. İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, otobüsün Zencan-Tebriz karayolunun 25. kilometresinde devrildiğini ifade etti. Halidi, kaza sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kazanın yerel saatle 05.05’te yaşandığını söyleyen Halidi, olay yerine 5 ambulans gönderildiğini kaydetti. Halidi, yaralıların en yakın hastanelere nakledildiklerini söyleyerek gerekli müdahalelerin yapıldığını vurguladı.

