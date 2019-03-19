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İran’da yolcu uçağı alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 22:00 | Son Güncelleme

İran’daki Mehrabad Havalimanı’nda bir yolcu uçağının iniş sırasında alev aldığı, uçakta tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi.İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Mehrabad Havalimanı’nda 100 yolcunun bulunduğu uçağın alev aldığı belirtildi.

İran’daki Mehrabad Havalimanı’nda bir yolcu uçağının iniş sırasında alev aldığı, uçakta tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi.
İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Mehrabad Havalimanı’nda 100 yolcunun bulunduğu uçağın alev aldığı belirtildi. Tahran acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan yolcuların tahliye edildiği, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi. Yangının iniş sırasında uçağın tekerleklerinin açılmaması sonucu çıktığı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü kaydedildi.

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