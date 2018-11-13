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İran'dan Avrupa'ya götürülmek istenen 6 ton eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 17:52 | Son Güncelleme

İran'dan Avrupa'ya götürülmek istenen 6 ton eroin ele geçirildi

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde Avrupa ülkelerine götürülmek istenen 6 ton 385 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Azerbaycan eyaletinde alınan istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda 5 uluslararası uyuşturucu çetesinin çökertildiği ve 6 ton 385 kilogram eroin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada uyuşturucu maddeyi Avrupa ülkelerine götürmek isteyen 11 yabancı uyruklu kişinin yakalandığı aktarıldı.

Asya ülkelerinden, özellikle de Afganistan'tan Avrupa ve diğer bölgelere yapılan uyuşturucu ticaretinde transit ülke konumundaki İran'da her sene çok miktarda uyuşturucu madde ele geçiriliyor.

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, dün İran'daki mahkûmların yüzde 70'inin direkt ya da dolaylı olarak uyuşturucu suçlusu olduğunu açıklamıştı. İran Meclisi Yargı ve Hukuk Komisyonu Üyesi Yahya Kemalpur ise İran cezaevlerinde kapasitenin çok üstünde mahkûm bulunmasından dolayı Afgan tutukluların ülkelerine iade edilmesi gerektiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Azerbaycan İRAN uyuşturucu

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