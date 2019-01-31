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İran'dan "geç oldu ama memnunuz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 23:10 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "İran, ABD'nin yasa dışı yaptırımları geri getirmesinden sonra E3'ün nükleer anlaşmayı korumak için Mayıs 2018'de sunduğu taahhütlerinin geç kalınmış bir ilk adımı olan INSTEX'i memnuniyetle karşılıyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği özel amaçlı ticari mekanizmanın kurulmasını "geç kalınmış bir ilk adım" olarak niteledi.

Zarif, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için kurduğu INSTEX adı verilen ticari mekanizmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı, mekanizmayı nükleer anlaşmayı korumak için "geç kalınmış bir ilk adım" olarak nitelendirmekle birlikte memnun olduklarını belirtti. Zarif, şunları kaydetti:

"İran, ABD'nin yasa dışı yaptırımları geri getirmesinden sonra E3'ün (Almanya, Fransa, İngiltere) nükleer anlaşmayı korumak için Mayıs 2018'de sunduğu taahhütlerinin geç kalınmış bir ilk adımı olan INSTEX'i memnuniyetle karşılıyor. Avrupa ile karşılıklı saygı çerçevesinde ve eşit şartlarda yapıcı angajmana hazırız."

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için eylülde yeni bir ödeme mekanizması geliştirildiğini açıklamıştı.

Alman medyasında bugün yayımlanan haberlerde, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'la ticaret için ortak bir ödeme mekanizması ve şirket kurdukları duyurulmuştu. "Instrument in Support of Trade Exchanges" (INSTEX) isimli şirketin Fransa'nın başkenti Paris merkezli olacağı ve yöneticiliğine Alman Per Fischer'in getirileceği aktarılmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de mekanizmanın Alman, Fransız ve İngiliz yetkililer tarafından resmen duyurulacağını açıklamıştı.

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