İran'dan Irak ve Lübnan'a sükunet çağrısı

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bir süredir hükümet karşıtı protestolara sahne olan Irak ve Lübnan'daki tüm taraflara "sükunet ve dış güçlerin müdahalesine izin vermemeleri" çağrısında bulundu.

Başkent Tahran'daki kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan Vaizi, bir süredir hükümet karşıtı protestolara sahne olan Irak ve Lübnan'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vaizi, "Tarafları sükunete davet ediyoruz. Merkezi hükümetleri zayıflatmak isteyen yabancı güçlerin müdahalelerine izin vermemeliler." dedi.

ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in, halkların meşru taleplerle başlattığı protestolardan istifade ederek Irak ve Lübnan'da iç karışıklıkları kışkırttığını savunan Vaizi, Irak'taki İran aleyhtarı girişimlerin Tahran ile Bağdat yönetimleri arasında ihtilaf meydana getirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Irak'ta devem eden protestolarda zaman zaman İran karşıtı sloganlar atılıyor.

