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  4. İran’dan sindirim sisteminde uyuşturucu madde getiren çeteye operasyon

İran’dan sindirim sisteminde uyuşturucu madde getiren çeteye operasyon

09.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonlarda, İran’dan yurda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan 5 uyuşturucu kuryesi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 15 Ocak ile 3 Şubat tarihlerini kapsayan sürede İstanbul Havalimanı’nda 4 farklı operasyona imza attı.

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonlarda, İran’dan yurda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan 5 uyuşturucu kuryesi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 15 Ocak ile 3 Şubat tarihlerini kapsayan sürede İstanbul Havalimanı’nda 4 farklı operasyona imza attı. Dış hatlar yolcu terminalinde İran uyruklu kuryeleri yakın takibe alan polis, “yutma” yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan yabancı uyruklu şüphelileri adım adım izledi. Takip altındaki kuryeler üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, zanlıların uyuşturucu maddeleri yutarak Türkiye’ye soktukları anlaşıldı. Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda kullanılan “yutucu tespit cihazı” ile kontrol edilen şüphelilerin midelerinde uyuşturucu madde yoğunluğu tespit edildi. Cihazlarda yoğunluk tespit edilmesi üzerine zanlılar muayene edilmek üzere hastanelere götürüldü. Yapılan tetkikler ve röntgen kontrollerinde söz konusu İranlı yolcuların midelerinden 284 kapsül şeklinde 3 kilo 350 gram gelen eroin maddesi ve 8 kapsül halinde 122 gram Afyon Sakızı ele geçirdi.
Yakalanan İran uyruklu 5 kurye, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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