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İran'dan "Zahidan saldırısını düzenleyenlerden ikisi Pakistanlı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:25 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Zahidan'daki intihar saldırısını gerçekleştiren teröristlerden 2'sinin Pakistanlı olduğunu öne sürdü

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, geçen hafta Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kırsalında düzenlenen terör saldırısını gerçekleştirenlerden 2'sinin Pakistanlı olduğunu iddia etti.

Pakpur, Zahidan'da öldürülen askerleri anma töreni sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden 2'si Pakistanlı idi. İntihar saldırısını yapan Hafız Muhammed Ali isimli kişi Pakistanlı." dedi.

Saldırının faillerine ilişkin ilk ipucuna iki gün önce gözaltına alınan "kadın teröristin" ifadeleri sonucu ulaşıldığını aktaran Pakpur, "Saldırıyı düzenleyenlerden 3 kişi Sistan-Beluçistan eyaletinden. Bunlardan 2'si gözaltına alındı. Bir kişi ise hala aranıyor." diye konuştu.

- "Saldırıyı cevapsız bırakmayacağız"

Öte yandan aynı programda konuşan İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi de söz konusu terör saldırısını cevapsız bırakmayacaklarını söyledi.

Alevi, "Terörist saldırıyı cevapsız bırakmayacağız. Kesinlikle bir plan program yapacağız. Bu, halkın bir beklentisidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 13 Şubat Çarşamba günü bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Serevan ve Haş kentlerinde düzenlediği operasyonda Zahidan'daki terör saldırısıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le pazar günü yaptığı telefon görüşmesinde intihar saldırısıyla ilgili Tahran'a bir heyet göndereceklerini bildirmişti.

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