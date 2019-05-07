İran'ın başkenti Tahran'da teravih namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için Sadikiye Mescidi'nde bir araya geldi.

Tahran'ın merkezindeki Sadıkiye Meydanı'nda bulunan Sadıkiye Mescidi, ülkenin başkentinde yaşayan Müslümanların teravih namazı için bir araya geldiği mekan oldu.

İran'da huzur ve bereket ayı Ramazanın ilk orucu bugün (salı günü) tutulacak.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Sudan, Ürdün, Filistin, Mısır, Irak, Tunus, Libya, Suriye, Yemen, Lübnan, Cezayir, Somali ve Cibuti, hilalin görüldüğünü ve pazartesi gününün ramazanın başlangıcı olduğunu duyurmuştu.

