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İran'ın başkenti Tahran'da teravih namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 03:02 | Son Güncelleme

Tahran'daki Sadikiye Mescidi'nde kılınan teravih namazı şehirde yaşayan Müslümanları bir araya getirdi

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için Sadikiye Mescidi'nde bir araya geldi.

Tahran'ın merkezindeki Sadıkiye Meydanı'nda bulunan Sadıkiye Mescidi, ülkenin başkentinde yaşayan Müslümanların teravih namazı için bir araya geldiği mekan oldu.

İran'da huzur ve bereket ayı Ramazanın ilk orucu bugün (salı günü) tutulacak.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Sudan, Ürdün, Filistin, Mısır, Irak, Tunus, Libya, Suriye, Yemen, Lübnan, Cezayir, Somali ve Cibuti, hilalin görüldüğünü ve pazartesi gününün ramazanın başlangıcı olduğunu duyurmuştu.

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İRAN Ramazan Sadikiye Mescidi Tahran Teravih

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