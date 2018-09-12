"İran'ın Basra Konsolosluğuna saldıranlar, Washington tarafından destekleniyor"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Irak'ın Basra kentindeki İran Başkonsolosluğuna saldırı düzenleyenlerin ABD tarafından desteklendiğini söyledi.
Kasımi, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'in Irak'taki ABD misyonlarına saldırı olması durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında Kasımi, "İran'ın Basra Konsolosluğuna saldıran gruplar, Washington yönetimi tarafından açıkça destekleniyor." ifadelerini kullandı.
Washington yönetiminin bu tür açıklamalarla sorumluluktan kaçamayacağını dile getiren Kasımi, bölgedeki istikrarsızlıktan ABD'yi sorumlu tuttu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı açıklamasında, Basra'daki konsolosluk ve Bağdat'taki elçilik binalarına son birkaç gündür yapılan saldırılara dikkati çekerek, "İran, Irak'ta ekonomik destek verdiği, eğittiği ve silahlandırdığı grupların Irak'taki saldırılarını durdurmaya yeltenmedi. ABD, devlet binaları ve çalışanlarının zarar görmesi durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Komşuda korkunç olay! İran'da askeri helikopter düştü: Yaralılar var
Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu
Son dakika... Rusya: İdlib'de kimyasal silah kullanımına hazırlanıyorlar!
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum