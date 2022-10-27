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İran’ın Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi

27.10.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle eyalette 3 günlük yas ilan edildi.Fars eyaleti valisi güvenlik ve siyasi işlerden sorumlu yardımcısı İsmail Mehbipur, Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle eyalette 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.Mehbipur yaptığı açıklamada, “Şah Çerağ türbesinde meydana gelen terör saldırısı ve bu saldırıda hayatını kaybeden v

İran’ın Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi

İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle eyalette 3 günlük yas ilan edildi.
Fars eyaleti valisi güvenlik ve siyasi işlerden sorumlu yardımcısı İsmail Mehbipur, Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle eyalette 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
Mehbipur yaptığı açıklamada, “Şah Çerağ türbesinde meydana gelen terör saldırısı ve bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi. Ayrıca hayatını kaybedenlerin cenazeleri cumartesi günü Şah Çerağ türbesinde defnedilecek” dedi.
Şah Çerağ türbesine 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.

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