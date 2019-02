İran'ın polisiye dizisi Antalya'da çekiliyor

SİNAN ÖZMÜŞ - İran'ın devlet kanalında yayınlanacak "Gando" adlı polisiye dizinin dört bölümü, Antalya'da çekiliyor.

Ülkede ilk sezonu 30 bölüm olarak yayınlanacak dizinin Antalya'daki çekimleri, İran'dan gelen 50 kişilik ekip ve Türkiye'de dahil olan oyuncuların katılımıyla, tarihi ve turistik 35 mekanda yapılıyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün de operasyon sahnelerine destek verdiği polisiye dizi, 2 ay sonra İran'ın devlet kanalı IRIB 3'te yayınlanmaya başlanacak.

Dizinin İranlı yönetmeni Javad Afshar, AA muhabirine, bunun İran için önemli bir yapım olduğunu söyledi.

Dört bölümün çekimi için yaklaşık bir ay Türkiye'de kalacaklarını anlatan Afshar, şöyle konuştu:

"Dizinin konusuna göre yurt dışına gitmemiz gerekiyordu. Bütün komşularımıza baktık. Senelerdir bu iki ülke kardeş olduğuna göre, en uygun Türkiye'yi gördük. Daha önce birkaç ülkede film çektim. Her yer güzel ama Türkiye coğrafya olarak o kadar uygun bir ülke ki hem Türkiye hem de ABD kısmını burada çekeceğim. Örneğin New Jersey'deki bir sokağı burada, Antalya'da bulabiliyorum. Her şeyden de çok memnunum."