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İran'ın polisiye dizisi Antalya'da çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

İran'ın devlet kanalında yayınlanacak "Gando" isimli dizinin dört bölümünün çekimi Antalya'da yapılıyor - Yönetmen Javad Afshar: - "Coğrafya olarak o kadar uygun bir ülke ki hem Türkiye hem de ABD kısmını burada çekeceğim" - Yapımcı Mustafa Soltani: - "Sonraki projelerde de başka ülkelerde çekim yapmak gerekirse mutlaka Türkiye'yi seçeceğiz"

SİNAN ÖZMÜŞ - İran'ın devlet kanalında yayınlanacak "Gando" adlı polisiye dizinin dört bölümü, Antalya'da çekiliyor.

Ülkede ilk sezonu 30 bölüm olarak yayınlanacak dizinin Antalya'daki çekimleri, İran'dan gelen 50 kişilik ekip ve Türkiye'de dahil olan oyuncuların katılımıyla, tarihi ve turistik 35 mekanda yapılıyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün de operasyon sahnelerine destek verdiği polisiye dizi, 2 ay sonra İran'ın devlet kanalı IRIB 3'te yayınlanmaya başlanacak.

Dizinin İranlı yönetmeni Javad Afshar, AA muhabirine, bunun İran için önemli bir yapım olduğunu söyledi.

Dört bölümün çekimi için yaklaşık bir ay Türkiye'de kalacaklarını anlatan Afshar, şöyle konuştu:

"Dizinin konusuna göre yurt dışına gitmemiz gerekiyordu. Bütün komşularımıza baktık. Senelerdir bu iki ülke kardeş olduğuna göre, en uygun Türkiye'yi gördük. Daha önce birkaç ülkede film çektim. Her yer güzel ama Türkiye coğrafya olarak o kadar uygun bir ülke ki hem Türkiye hem de ABD kısmını burada çekeceğim. Örneğin New Jersey'deki bir sokağı burada, Antalya'da bulabiliyorum. Her şeyden de çok memnunum."

Antalya'nın film ve dizi çekimi için uygun bir şehir olduğunu, ülkesinde sanat çevresinden arkadaşlarına da çalışmalarını Türkiye'de yapmalarını tavsiye edeceğini belirten Afshar, Türkiye ile İran'ın kültürel anlamda birbirlerine çok yakın olduğunu kaydetti.

Afshar, dizide yaklaşık 200 İranlı, 50 yabancı oyuncunun rol aldığını ifade etti.

- "Türk sanatçılar işlerini iyi biliyor"

İranlı yapımcı Mustafa Soltani ise dizinin yurt dışı sahnelerini önce Lübnan'da çekmeyi düşündüklerini ancak daha sonra hem bütçe hem de İran kültürüne yakın olması açısından Türkiye'yi tercih ettiklerini bildirdi.

Daha önce birçok ülkede çekim yaptıklarını dile getiren Soltani, "Türk sanatçılar işlerini iyi biliyor. Onun için daha rahat çalıştık. Ne söylediysek iyi anlaşıldı. Bundan sonraki projelerde de başka ülkelerde çekim yapmak gerekirse mutlaka Türkiye'yi seçeceğiz. Sizin sinemanız başka ülkelere göre daha profesyonel." dedi.

Soltani, yaklaşık 5 ay önce çekimlerine başlanan dizinin 178 farklı mekanda geçtiğini söyledi.

- "Antalya uluslararası bir bölge"

İran'ın tanınmış aktörlerinden ve dizinin başrol oyuncusu Payam Afshar ise dizide Washington Post'ta çalışan, anne ile babası İran ve ABD'li olan birini canlandırdığını belirtti.

Rolü için 25 kilo aldığını anlatan Afshar, İngilizce sahneler için aksanını düzeltmek amacıyla çok çalıştığını dile getirdi.

Türkiye'ye ilk olarak 33 yıl önce geldiğini söyleyen Afshar, "Ancak hep İstanbul'a gidiyordum. İlk kez Antalya'ya geldim. Antalya gerçekten uluslararası bir bölge." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin her zaman kardeş olduğunu belirten Afshar, Türkiye'nin tarihini ve kültürü çok zengin bulduğunu, bu açıdan da İran ile benzerlik taşıdığını söyledi.

- "Keşke '200 kişi gelseydik' dediler"

Türk yapımcı Eda Sürmeli ise böyle bir yapımı Türkiye'ye taşıdıkları için heyecanlı olduklarını anlatarak, "Bu dizi İran ile Türkiye arasında ilk sanatsal değil ancak ilk resmi proje." diye konuştu.

Sürmeli, "Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Emniyet Müdürümüzün destekleriyle, Antalya'nın tüm güzelliklerini diziye katma şansımız oldu. 50 kişilik ekiple geldiler ama 'Keşke 200 kişi gelseydik' dediler. O kadar memnunlar Antalya'dan. Bundan sonra da hedefimiz İran'daki birçok yapımı buraya getirmek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya dizi Gando İRAN

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