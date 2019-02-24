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İranlı iş insanlarının banka hesaplarının dondurulduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

İranlı Kadın İş İnsanları Derneği üyesi Lila Fehti: - "Yaptırımlar İranlı iş insanları için sorunlar yarattı ve tacirlerimizin ticaret yapma imkanı ortadan kalktı" - "Son olarak Kenya iş insanlarımızın banka hesaplarını dondurdu"

İranlı Kadın İş İnsanları Derneği üyesi Lila Fehti, Kenya'nın, İranlı iş insanlarının banka hesaplarını dondurduğunu iddia etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya açıklama yapan Fethi, İranlı iş insanlarının, ABD yaptırımlarından olumsuz şekilde etkilendiğini kaydetti.

Fethi, "Yaptırımlar İranlı iş insanları için sorunlar yarattı ve tacirlerimizin ticaret yapma imkanı ortadan kalktı. Son olarak Kenya, iş insanlarımızın banka hesaplarını dondurdu." dedi.

İran'ın Afrika ülkelerinin tamamıyla ticaret yapma imkanına sahip olmadığının altını çizen Fethi, yalnızca Nijerya ve Kenya ile ticaret yapabildiklerini ancak bu ticaretin de yaptırımlar nedeniyle zor bir sürece girdiğini bildirdi.

ABD yaptırımlarına rağmen Afrika'yla ticaret yapmanın yollarını aradıklarını vurgulayan Fethi, "Mevcut şartlarda, yaptırımların olumsuz etkilerini azaltmak ve Afrika ülkeleriyle ticarete devam edebilmek için dijital parayla ticaret yapma çalışmalarına hız vermeliyiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN İranlı işadamları Kenya Lila Fethi

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