İranlı milletvekilleri Ukrayna uçağının düşürülmesinden sorumlu yetkililerden hesap sorulmasını istedi

İranlı milletvekilleri, Ukrayna uçağının Tahran'da hava savunma füzesi tarafından düşürülmesinde kusuru olan yetkililerin cezalandırılmasını istedi.

İran İşçi Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Kaşmer kenti milletvekili Behruz Bonyadi, ABD'nin Irak'taki üslerinin vurulduğu gece İran Silahlı Kuvvetleri ile Sivil Havacılık Kurumu arasında koordinasyon kurulmamasının Ukrayna uçağının düşmesine neden olduğunu söyledi.

Bonyadi, "İç ve dış hat uçuşları en az 48 veya 72 saat durdurulmalıydı ancak bu yapılmadı." eleştirisinde bulundu.

Şiraz milletvekili Behram Parsayi ise İranlı yetkililerin çelişkili açıklamalarının halkta güvensizlik oluşturduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Ruhani açıklama yayımlamak yerine ilgili yetkilileri görevden almalıdır." dedi.

İran Meclisi Ümid Fraksiyonu Başkanı Muhammed Rıza Arif, "olayda kusuru olan ve gerçeği gizlemeye çalışan yetkililerin görevden alınarak kendilerinden hesap sorulmasını" talep etti.

İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Necefi ise uçağın düşürülmesinden sorumlu yetkililerin cezalandırılması gerektiğini söyledi.