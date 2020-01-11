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  4. İranlı siyasetçilerden uçağın düşürüldüğünün geç açıklanmasına tepki

İranlı siyasetçilerden uçağın düşürüldüğünün geç açıklanmasına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 21:12 | Son Güncelleme

İranlı reformist siyasetçi Mustafa Taczade: - "İran'da örtbasın, yalan dolanın bu kadar revaçta olduğuna asla inanmıyordum. Neden ve nasıl bu hale geldik" - Siyaset bilimci Tahran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sadık Zibakelam: - "ABD'liler yaptıkları yanlışı anladıklarında zaman kaybetmeden itiraf ettiler. Biz ise 3 gün dünyaya ve insanlara yalan söyledik. Propagandamızı yapanlar da her zaman olduğu gibi millete komplo teorilerini anlattılar" - Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki: - "Kasım ayı protestolarında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısını gizlediniz. Eğer yapabilseydiniz uçağın düşüş sebebini de gizlerdiniz"

TAHRAN (AA) - İranlı reformist siyasetçiler, İran ordusunun "yanlışlıkla" düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları uçağıyla ilgili gerçeklerin 3 gün boyunca gizlendiğini öne sürerek yönetime tepki gösterdi.

İranlı reformist siyasetçi Mustafa Taczade, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mir Hüseyin Musevi, Ali Ekber Haşimi Rafsancani ve Muhammed Hatemi dönemlerinde bakan yardımcılığı yaptığını hatırlatarak, "Devlet işlerini biliyorum. İran'da örtbasın, yalan dolanın bu kadar revaçta olduğuna asla inanmıyordum. Neden ve nasıl bu hale geldik? Üzgünüm ve milletten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tahran Üniversitesinden siyaset bilimci öğretim üyesi Prof. Dr. Sadık Zibakelam ise Ukrayna'ya ait uçağın vurulmasının ABD'nin 1988'de İran'a ait Airbus uçağını düşürdüğü olaya benzediğini ifade ederek, şunları aktardı:

"ABD'liler yaptıkları yanlışı anladıklarında zaman kaybetmeden itiraf ettiler. Biz ise 3 gün dünyaya ve insanlara yalan söyledik. Propagandamızı yapanlar da her zaman olduğu gibi millete komplo teorilerini anlattılar."

Reformistlerin önemli isimlerinden Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki de kasım ayındaki benzin protestolarında hayatını kaybedenlere atıfta bulunarak, "Kasım ayı protestolarında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısını gizlediniz. Eğer yapabilseydiniz uçağın düşüş sebebini de gizlerdiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran Ukrayna

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