İranlı Sünni alimden Tahran yönetimine eleştiri

İSTANBUL (AA) - İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, ülkesinde sosyo-ekonomik kriz yaşandığını belirterek Tahran yönetimini eleştirdi.

Sunnionline haber sitesine konuşan İsmailzehi, İran içi ve dışında yaşanan krizlerin geçmişte görülmemiş bir şekilde olduğunu ifade ederek, "Şu anki dünya şartları siyasetimizi gözden geçirmemizi gerektiriyor. Ülkenin dış politikasında bir dönüşüme ihtiyaç var." dedi.

Yabancı ülkelere askeri yönden destek verilmesini eleştiren İsmailzehi, "Akıllıca davranmalıyız. Netice vermeyen veya tehlike arz eden siyaseti gözden geçirmeli veya değiştirmeliyiz. Bir yabancı ülkeyi, siyasi parti veya mezhebi askeri olarak desteklemek hiçbir ülkenin faydasına değildir. Bu durum ulusal menfaatlere zarar vermektedir." diye konuştu.

- "Özgürlüklere getirilen sınırlandırmalar, iç krizlerden biridir"

Siyasal ve sosyal özgürlükler noktasında yaşanan sorunlara işaret eden İsmailzehi, "Kanunlara uygun olan basın ve ifade özgürlüğü engellenmemelidir. Parti ve sivil toplum örgütlerinin siyasi faaliyetleri ile yapıcı eleştirilere getirilen sınırlandırmalar ülkedeki en önemli iç krizlerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.