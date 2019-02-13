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İranlı Sünni din adamı terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 22:47 | Son Güncelleme

İran'ın önde gelen Sünni din alimlerinden İsmailzehi, Sistan-Beluçistan'daki intihar saldırısını kınadı -Sistan-Beluçistan Valiliği eyalette 3 günlük yas ilan etti

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Zahidan cuma imamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan ve 20 askerin öldüğü intihar saldırısını kınadı.

İsmailzehi, saldırıyla ilgili yayımladığı mesajda intihar saldırısını kınayarak olayın İran düşmanlarının çıkarına hizmet ettiğini savundu.

İsmailzehi, kınama mesajında şu ifadelere yer verdi: "Şüphesiz ki herkesten önce Sistan ve Beluçistan halkı bu tür olaylardan zarar görüyor. Kalkınmanın ve özgürlüğün gölgesinde barış ve güvenlik içinde yaşamak isteyen halkımız bunun mağdurudur."

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, devlet medyasında yaptığı açıklamada saldırıda bazı askerlerin ölümünün kesin olduğunu ancak otobüstekilerin hepsinin ölümünü ne teyit ne de inkar edebileceklerini belirtti.

Şerif, kesin bilginin netleşmesinin beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Sistan-Beluçistan Valiliği eyalette 3 günlük yas ilan etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, saldırıda 20 asker öldü, en az 20 kişi yaralandı.

İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim ise saldırıda 27 askerin öldüğü iddiasına yer verdi.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

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Belucistan intihar saldırısı İRAN saldırı

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