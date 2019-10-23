İranlı turistin halk otobüsünde unuttuğu para dolu cüzdan bulundu

Antalya'da, halk otobüsünde cüzdanını unutarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen İranlı turist, cüzdanına kavuştu.

İranlı turist Ali Jafari, Sarısu-Eski Varsak Hattı'nda çalışan halk otobüsüne bindi. Otobüsten indikten sonra cüzdanını kaybettiğini fark eden Jafari, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine durumdan haberdar edilen otobüs şoförü Barış Sözen, Atatürk Bulvarı'nda araçta yaptığı aramada, içinde 5 bin dolar, 100 İsviçre Frangı ve 1115 lira olan cüzdanı buldu.

Sözen, Sarısu Depolama Alanı'nda cüzdanı Jafari'ye teslim etti.

Jafari, şoföre ulaşmasına yardımcı olanlara ve Sözen'e teşekkür etti.

