HABER

İranlı turistin halk otobüsünde unuttuğu para dolu cüzdan bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

Antalya'da Sarısu-Eski Varsak Hattı'nda çalışan halk otobüsünde cüzdanını unutan ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'ni arayan İranlı turist, araçta bulunan cüzdanını teslim aldı

Antalya'da, halk otobüsünde cüzdanını unutarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen İranlı turist, cüzdanına kavuştu.

İranlı turist Ali Jafari, Sarısu-Eski Varsak Hattı'nda çalışan halk otobüsüne bindi. Otobüsten indikten sonra cüzdanını kaybettiğini fark eden Jafari, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine durumdan haberdar edilen otobüs şoförü Barış Sözen, Atatürk Bulvarı'nda araçta yaptığı aramada, içinde 5 bin dolar, 100 İsviçre Frangı ve 1115 lira olan cüzdanı buldu.

Sözen, Sarısu Depolama Alanı'nda cüzdanı Jafari'ye teslim etti.

Jafari, şoföre ulaşmasına yardımcı olanlara ve Sözen'e teşekkür etti.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Yörex Fuarına Yenişehir ürünleri damgasını vurduYörex Fuarına Yenişehir ürünleri damgasını vurdu
Çerez satarak kazandığı 100 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı Çerez satarak kazandığı 100 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Jafari İranlı turist OTOBÜS para

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalın'dan '150 saat' açıklaması

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Malatya'da HDP Hekimhan İlçe Başkanı Muharrem Özbey gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

Resulayn’da teröristlerin açtığı tünelleri kapatılıyor

Teröristlerin açtığı tünelleri böyle kapatılıyor

Van'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Van'da ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.