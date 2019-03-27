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İranlı turistler nevruzu Palandöken’de geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi’ne akın etmesi üzerine otellerde doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı.Kayak merkezindeki otellerde nevruz dolayısıyla İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı.

İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi’ne akın etmesi üzerine otellerde doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı.
Kayak merkezindeki otellerde nevruz dolayısıyla İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Çoğunluğu gençlerden oluşan İranlı turistler, gün boyu kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken’e gelen İranlılar, gönüllerince eğleniyor. Türkiye’ye karayolu ile gelen İranlı turistler, Palandöken’deki Dedeman, Sway, Polat ve Palan otelleri doldurdu. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Palandöken’de baharın gelişini kutlayan İranlı gençler, gündüz kayak ve snowboard yapıyor, geceleri de otellerin diskolarında sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor.

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