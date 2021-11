İranlı yönetmen Bahman Ghobadi’nin ‘The Four Walls’ filminden fragman yayınlandı

Son 13 yılını sürgünde geçiren İranlı yönetmen Bahman Ghobadi, eylül ayında sürgündeki sanatçıların filmlerinin de Oscarlar’da temsil edilmeleri için Akademi üyelerine çağrı niteliğinde kaleme aldığı açık mektupla gündeme geldi. Turtles Can Fly, Half Moon gibi yapımlara imza atan yönetmen şimdi ise The Four Walls isimli yeni filmini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

34.Tokyo Uluslararası Film Festivali‘nin Ana Yarışma bölümünde gösterilen filmin hikâyesi, İstanbul’da, ailesinden uzakta müzisyen olarak çalışan Boran’ı takip ediyor. Filmin yapımcılığını ise Pink Floyd grubunun kurucu üyelerinden Roger Waters üstleniyor.

OYUNCU KADROSUNDAKİ TÜRK İSİMLER MERAK UYANDIRDI

Filmin oyuncu kadrosunda son olarak Bir Başkadır’daki performansıyla adından söz ettiren Funda Eryiğit, Fatih Al ve Amir Aghaee’ye Barış Yıldız ve Onur Buldu gibi isimler yer alıyor.

Dünya prömiyerini festivalde gerçekleştiren filmde Boran, daha önce hiç deniz görmemiş olan eşine denize bakan küçük bir ev alabilmek için yıllarca çalıştıktan sonra bir gün evlerinin önüne bir bina dikildiğini görüyor. Denizi görmelerini engelleyen bu binayı gördükten sonra Boran, kaybettikleri manzarayı geri kazanabilmek için tüm zorlu koşullarına rağmen git gide daha da zorlaşan bir savaşa giriyor.