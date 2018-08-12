“İri meyvelerin muhafaza süreleri küçük meyvelere kıyasla daha kısadır”

LEFKE, (DHA) - LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Turgut Alas, Fransa’da düzenlenen Uluslararası Bitki ve Moleküler Biyoloji (International Conference Plant and Molecular Biology) Kongresi’nde sunduğu çalışması ile LAÜ’yü temsil etti.
Kongre’de ‘Meyve Ağırlığının, Farklı Koşullarda Depolanan Acco Nar Çeşidinin Muhafaza Süresine Etkisi’ adlı çalışmasını sunduğunu belirten Öğr. Gör. Alas, araştırmasında meyve ağırlığı, tane ağırlığı, tane sayısı ve meyve suyu oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğunun saptandığını belirtti.
Çalışma sonucunda Öğr. Gör. Alas, “Meyvelerin karakteristik özellikleri arasındaki ilişki matematiksel formüller ile açıklanarak, meyvelerin gerek hasat sonrasında, gerekse 30, 60 veya 90 günlük muhafaza süresi sonundaki meyve ağırlık verileri kullanılarak, meyve suyu oranları, tane sayıları ve tane ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılabilecek formüller belirleniyor” dedi.
İri meyvelerin muhafaza sürelerinin küçük meyvelere kıyasla daha kısa olduğu, bir başka ifadeyle küçük meyvelerin daha uzun süre bozulmadan muhafaza edilebileceklerini söyleyen Öğr. Gör. Alas, Modifiye Atmosfer Poşetlerinin (MAP), muhafaza esnasında ürünlerin meyve kalitesini artırdığının da görüldüğünü sözlerine ekledi.
(FOTOĞRAF)
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor
ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!
Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!