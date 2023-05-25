Irina Shayk olay olmuştu! Alessandra Ambrosio da iç çamaşırıyla geldi

Ünlü Victoria's Secret meleği Irina Shayk, Cannes Film Festivali'nde kıyafet tercihleriyle hem övgü aldı hem de eleştirildi. Modanın sınırlarını zorlayan Shayk, her iki şekilde de Cannes'da adından söz ettirmeyi başardı.

Model son olarak siyah iç çamaşırlarıyla geceye katılınca olay olmuştu. Onu ise yine seksi modeller listesine adını yazdıran Alessandra Ambrosio takip etti.

Alessandra Ambrosio, Cannes'da davet edildiği bir markanın lansmanına katıldığında dudak uçuklatan vücudunu sergiledi.

41 yaşındaki model, siyah dantelli iç çamaşırıyla geceye katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu tarzını ise siyah bir tül ve eldivenlerle tamamladı.

"RAHAT ETTİREN ŞEYLE MUTLUYUM"

Brezilyalı güzel Alessandra Ambrosio yaptığı açıklamada "Kişisel hayatımda işleri basit tutarım. Artık Los Angeles'ta yaşıyor olmama rağmen Brezilyalı bir kızım, bu yüzden mayolar ve basit plaj kıyafetleri benim tarzım. Modayı seviyorum ama bir şeyler satın almak için çıldırmak zorunda değilim. Beni rahat ettiren şeyle mutluyum" demişti.

