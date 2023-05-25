MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Irina Shayk olay olmuştu! Alessandra Ambrosio da iç çamaşırıyla geldi

Irina Shayk olay olmuştu! Alessandra Ambrosio da iç çamaşırıyla geldi

25.05.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Victoria's Secret meleği Irina Shayk Cannes Film Festivali'ne iç çamaşırlarıyla gelince gündem olmuştu. Seksi modelden sonra Alessandra Ambrosio da iç çamaşırıyla bir lansmana katılarak dikkat çekti. Modellerin bu tarzına sosyal medyada "Yeni moda bu mu?" yorumları geldi.

Irina Shayk olay olmuştu! Alessandra Ambrosio da iç çamaşırıyla geldi

Ünlü Victoria's Secret meleği Irina Shayk, Cannes Film Festivali'nde kıyafet tercihleriyle hem övgü aldı hem de eleştirildi. Modanın sınırlarını zorlayan Shayk, her iki şekilde de Cannes'da adından söz ettirmeyi başardı.

Model son olarak siyah iç çamaşırlarıyla geceye katılınca olay olmuştu. Onu ise yine seksi modeller listesine adını yazdıran Alessandra Ambrosio takip etti.

Alessandra Ambrosio, Cannes'da davet edildiği bir markanın lansmanına katıldığında dudak uçuklatan vücudunu sergiledi.

Ekran Alıntısı

41 yaşındaki model, siyah dantelli iç çamaşırıyla geceye katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu tarzını ise siyah bir tül ve eldivenlerle tamamladı.

Tamamen şeffaf! Galaya iç çamaşırlarıyla geldi Tamamen şeffaf! Galaya iç çamaşırlarıyla geldi

"RAHAT ETTİREN ŞEYLE MUTLUYUM"

Brezilyalı güzel Alessandra Ambrosio yaptığı açıklamada "Kişisel hayatımda işleri basit tutarım. Artık Los Angeles'ta yaşıyor olmama rağmen Brezilyalı bir kızım, bu yüzden mayolar ve basit plaj kıyafetleri benim tarzım. Modayı seviyorum ama bir şeyler satın almak için çıldırmak zorunda değilim. Beni rahat ettiren şeyle mutluyum" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti
"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı
Kalçaya kadar yırtmaç! Frikik vermemek için...Kalçaya kadar yırtmaç! Frikik vermemek için...
Anahtar Kelimeler:
Alessandra Ambrosio Irina Shayk yaşında ele film festivali

En Çok Okunan Haberler

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu!

Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu!

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

İlginizi Çekebilir

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.