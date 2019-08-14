HABER

Irmağa giren Afgan'ı dalgıçlar boğulmaktan kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren Afganistan uyruklu Sayed Rohullah (34), dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Irmağa giren Afgan'ı dalgıçlar boğulmaktan kurtardı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren Afganistan uyruklu Sayed Rohullah (34), dalgıçlar tarafından kurtarıldı.
Kırıkkale'de yaşayan Afgan Sayed Rohullah, piknik yapmak için arkadaşlarıyla beraber sabah saatlerinde Bahşili'deki Celal Bayar Parkı'na gitti. Rohullah, serinlemek için parkın yanından geçen Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Rohullah'ı gören arkadaşları, yetkililere haber verdi. Bu sırada Kızılırmak üzerinde olası boğulmalara karşı önlem alan Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri, Rohullah'ın yardımına koştu. Dalgıçlar, Rohullah'ı ırmaktan çıkararak, bota aldı. Botla kıyıya getirilen Rohullah, sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sayed Rohullah'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Irmağa giren Afgan'ı dalgıçlar boğulmaktan kurtardıIrmağa giren Afgan'ı dalgıçlar boğulmaktan kurtardı

Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...
Siirt’te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldıSiirt’te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı
Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldıYüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baraj kapakları açılınca yol kapandı! Mahsur kaldılar

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İnekleri sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılarak öldü

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.