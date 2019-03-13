İş adamı cinayetinde tutuklu eşe tahliye kararı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ü (55) öldürdükten sonra cesedini cipinin içinde yaktıkları iddiasıyla tutuklanan eşi Öznur Öğüt (46) ile oğulları Batuhan Ata Öğüt (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Öznur Öğüt’ün tahliyesine karar veren Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Torbalı'da, 15 Nisan 2018'de ormanlık alanda ateşe verilen 35 TTG 35 plakalı cipin içinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cihat Murat Öğüt'ü evde öldürdükten sonra cesedi içine koydukları cipi ormanlıkta yaktıkları iddiasıyla eşi Öznur, çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.G., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öldürülen iş adamının eşi Öznur Öğüt, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt hakkında, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, C.G. için de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU, ANNE İTİRAZ ETTİ

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Öznur Öğüt, Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt, tutuksuz sanık C.G. ile iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün annesi Hatice Öğüt, kardeşi Fatma Bahar Narin ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, davanın geldiği aşama neticesinde yapılan değerlendirmede sanıklardan Öznur Öğüt’ün tahliye edilmesi, tutuklu diğer iki sanığın ise tutukluluk hallerinin devamının yönünde mütalaa verdi. Olayda yaşamını yitiren Cihat Murat Öğüt’ün annesi Hatice Öğüt, gelininin tahliye edilmesi talebine itiraz ederek, "Kendisi, oğlunu göremiyor diye tahliye talebinde bulunmuş. Benim oğlum bir yıldır toprak altında. Ben de anneyim, ben nasıl göreyim oğlumu? Onlar babaları öldürüp yaktı. İnşallah onların evlatları olunca da aynı durumu yaşasınlar" dedi.

'KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇTİM'

Sanıklardan Batuhan Ata Öğüt, annesinin ve ağabeyinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "Yaşanan bu olaydan dolayı cezaevindekiler ve akrabalarım beni katil, cani olarak biliyor. Olay bir anda gelişti. Ben böyle olmasını istemezdim. Olayda annemin ve ağabeyimin bir suçu yok. Annemi baygın görünce öldü mü, kaldı, anlamadım. Kendimi kaybettim ve kırmızı çizgiyi geçtim. Bu içeride veya dışarıda bu vicdan azabıyla yaşayacağım" diye konuştu.

'O GÜN YAŞANANLARI ANCAK BABA KORKUSU YAŞAYANLAR BİLİR'

Diğer sanık Mehmet Hadi Öğüt ise yıllardan beri aile içinde olan sorunun bu olaya neden olduğunu ifade ederek, "Benim çocukluğum zenginlik içinde geçti. Özel okullarda okudum. Ama keşke bunlara sahip olmasaydım da huzurlu bir ailem olsaydı. O gün yaşananları ancak baba korkusu yaşayanlar bilir. Annemi öyle görünce ne yaptığımı bilemedim" dedi.

'BENİ OTEL ODALARINDA BİLE DÖVMÜŞLÜĞÜ VAR'

Eşinden yıllardır şiddet gördüğünü söyleyen Öznur Öğüt de, olayda asıl mağdurun kendisini olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Eşim beni olay günü darp etti. Bu darp yıllardan beri vardı. Beni otel odalarında bile dövmüşlüğü var. Bu olayın asıl mağduru benim. Yuvam yıkıldı. Çocuğumu aylardır göremiyorum."

Tutuksuz sanık C.G. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasının kabul ederek, sanıklardan Öznur Öğüt’ün tahliyesine, Batuhan Ata Öğüt ile Mehmet Hadi Öğüt’ün tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için erteledi.