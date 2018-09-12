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İş adamının oğlunu kaçırıp, öldürdükten sonra yakan kardeşlere müebbet istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da iş insanı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i (30) kaçırdıktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler için cumhuriyet savcısı ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istedi.

İş adamının oğlunu kaçırıp, öldürdükten sonra yakan kardeşlere müebbet istemi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da iş insanı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i (30) kaçırdıktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler için cumhuriyet savcısı ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istedi.
Antalya'da eski belediye meclisi üyesi iş insanı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i kaçırdıktan sonra 30 Ocak 2017'de öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan Süleyman Kabakuşak, Enes Kabakuşak ile tutuksuz sanık baba Mehmet Kabakuşak ve avukatları ile öldürülen Süleyman Erten'in babası İsmail Erten ve avukatları katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Süleyman Kabakuşak ve Enes Kabakuşak'ın Süleyman Erten'i tasarlayarak öldürdüğünü belirtti. Sanık Enes Kabakuşak'ın olay günü kardeşi Süleyman Kabakuşak'a telefon ederek, 'Aşağıdayım. O da burada, aşağıya in' şeklinde bilgi verdiğini, Süleyman Erten'i aracıyla birlikte yakmak için önceden bidonla benzin aldıklarını mütalaasında vurgulayan cumhuriyet savcısı, sanıkların tasarlayarak öldürme suçunu işlediklerini kaydetti. Mütalaada, adli tıp raporunda cesedin iple boğma eyleminden sonra yakıldığı da vurgulandı.
Mütalaada sanıklar Süleyman ve Enes Kabakuşak hakkında Süleyman Erten'i tasarlayarak öldürmek suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında ayrıca Süleyman Erten'i zincirleme biçimde ve nitelikli şekilde hürriyetinden yoksun bırakmak, babası İsmail Erten'i hürriyetinden yoksun bırakmaya kalkışmak, yakma suretiyle nitelikli şekilde mala zarar vermek suçlarından da 32 yıl 6 ay hapis cezası istendi.
Savcı mütalaasında baba Mehmet Kabakuşak'ın tüm suçlardan ayrı ayrı beraatını istedi. Duruşma, sanıkların savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

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İş adamının oğlunu kaçırıp, öldürdükten sonra yakan kardeşlere müebbet istemiİş adamının oğlunu kaçırıp, öldürdükten sonra yakan kardeşlere müebbet istemi

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