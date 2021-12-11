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İş arayanlara müjdeli haber! Bakanlık 12 bin personel alacak

11.12.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yapan Bakan Gül, "2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız" müjdesini verdi.

İş arayanlara müjdeli haber! Bakanlık 12 bin personel alacak

TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2022 yılı içerisinde kamu personeline yapılacak 3600 ek gösterge dâhil tüm iyileştirmelerden adliye ve CTE personelinin de faydalanması ile ilgili çalışmaların süreceğini vurgulayarak, 2022’de sonuçların alınacağına inandığını belirtti.

Fazla mesai ücretinin kapsamını ve miktarını artıracak ilave düzenleme üzerinde çalışıldığını aktaran Bakan Gül, 2022 yılında teşkilata 12 bin yeni personelin alınacağını müjdeledi.

Gecikmeyen adalet ve kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar atacaklarını ifade ederek, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden, İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na başvuru imkanı getireceklerini vurgulayan Bakan Gül, üst mahkemelere başvuru sürelerinde de bir çalışma yapacaklarını belirterek, "Boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldıracak usuller üzerinde de duruyoruz. Ayrıca, e- Tebligat, e- Duruşma, arabuluculuk, seri muhakeme ve basit yargılama gibi yeni usullerin kapsamını genişleteceğiz. Yeni ihtisas mahkemeleri oluşturmaya devam edeceğiz. İnsanımızın malını mülkünü, arsasını, arazisini ilgilendiren başvurulara hem kamu kurumları hem de mahkemeler öncelik vermelidir. Bunun için vatandaşımızın mülkiyet hakkını ilgilendiren tüm davaları, ivedi yargılama kapsamına alacağız. Vatandaşımızla kamu kurumları arasındaki uyuşmazlığın çözümü için idari sulh usulünü getireceğiz. Yine vatandaşla idare arasındaki aynı nitelikteki davalarda 'pilot dava' usulü getirilmesi de çalışma başlıklarımız arasındadır. Örneğin aynı özellikte 10 bin dava var diyelim. Bu durum 10 bin bilirkişi, 10 bin keşif, 10 bin ayrı süreç demek. Biz diyoruz ki mahkeme bunlara 'grup dava' desin ya da 'pilot dava' desin. Bir dosya neticeye bağlansın ve diğer yüzlercesi binlercesi için süreç yeniden başa sarmasın" diye konuştu.

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Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül

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