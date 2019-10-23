İş arkadaşını öldüren sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde iş arkadaşını bıçakla öldürüp olaya hırsızlık süsü vermek için için kendisini yaralayan sanığa, 28 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Murat Karakulak, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Karakulak savunmasında, maktul Hacı Korkmaz ile ortak olduğunu, olay günü aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattı.

Ağır hakaretlerin ardından Korkmaz'ı bıçakladığını, olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştığını ifade eden Karakulak, daha sonra kendisini de yaraladığını söyledi.

Müştekiler sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Savcı mütalaasında, sanığın "kastan öldürme" ve "hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık "pişman" olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "hırsızlık" suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı Karakulak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.