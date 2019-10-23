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İş arkadaşını öldüren sanığa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 21:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de iş arkadaşını bıçakla öldürüp, olayı hırsızlık gibi göstermek için kendisini yaralayan sanık "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "hırsızlık" suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde iş arkadaşını bıçakla öldürüp olaya hırsızlık süsü vermek için için kendisini yaralayan sanığa, 28 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Murat Karakulak, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Karakulak savunmasında, maktul Hacı Korkmaz ile ortak olduğunu, olay günü aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattı.

Ağır hakaretlerin ardından Korkmaz'ı bıçakladığını, olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştığını ifade eden Karakulak, daha sonra kendisini de yaraladığını söyledi.

Müştekiler sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Savcı mütalaasında, sanığın "kastan öldürme" ve "hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık "pişman" olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "hırsızlık" suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı Karakulak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Hacılar ilçesinde, 14 Mayıs'ta, bağ evinde bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı, aynı evde yaralı bulunan maktulün iş arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Aşağı Mahalle'deki bağ evinde Hacı Korkmaz'ın bıçakla öldürüldüğü, Murat Karakulak'ın yaralandığı iddiasıyla ilgili çalışma yürüten polis, Karakulak'ın ifadeleri doğrultusunda çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye almış, görüntülerde Karakulak'ın saldırganla ilgili verdiği eşkale uyan kimseyi tespit edemeyen polis, bağ evi ve çevresinde arama yapmıştı.

Ekipler, suç aleti olduğu değerlendirilen bıçağı, bağ evine yüz metre uzaklıktaki kuyuda bulmuş. Bıçakta parmak izlerine rastlanan Karakulak, tedavisinin ardından gözaltına alınmış, emniyetteki ifadesinde borç yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakla öldürdüğünü, olaya hırsızlık süsü vermek için kendisini de bıçakla yaraladığını itiraf etmişti.

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