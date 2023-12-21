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İş arkadaşını uçurumdan atıp, 8 yerinden bıçaklamıştı! Detaylar ortaya çıktı: 'Erkek adam karısını çalıştırır mı?'

21.12.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Bolu'da Mustafa Ferit Bilen (42), iş arkadaşı Özgür Durmuş'u (42) uçurumdan atıp, 8 yerinden bıçakladı. Bilen ilk duruşmada, Durmuş'un eşini rahatsız ettiğini öne sürüp, aile şerefini koruduğunu söyledi. Durmuş ise "Beni uçuruma attı. Uçurumun yarısına kadar düştüm. Bu sefer de yanıma gelip, beni 8 yerimden bıçakladı. 24 saat boyunca uçurumun ortasında ölüme terk edildim" dedi. Sanığın eşi Fatma Bilen de Özgür Durmuş'un kendisini sürekli rahatsız ettiğini söyledi. İşte detaylar...

İş arkadaşını uçurumdan atıp, 8 yerinden bıçaklamıştı! Detaylar ortaya çıktı: 'Erkek adam karısını çalıştırır mı?'

Dehşete düşüren olay, 4 Eylül'de saat 14.00 sıralarında Bolu'nun Göynük ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Durmuş ile iş arkadaşı Mustafa Ferit Bilen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Bilen, Durmuş'u uçurumdan attı. Durmuş, daha sonra uçurumdaki Bilen'i 8 yerinden bıçaklayıp, cüzdanını ve cep telefonunu aldıktan sonra kaçtı.

Durmuş'un eve gelmemesi üzerine endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerce ertesi gün bulunan Durmuş hastaneye kaldırılırken, Bilen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Mustafa Ferit Bilen hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' suçlarından dava açıldı. Özgür Durmuş da tedavisi sonrası hastaneden taburcu oldu.

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'KARISI HAKKINDA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİM'

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Bilen, ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, Özgür Durmuş koltuk değnekleri ile katıldı. Olay günü yaşananları anlatan Özgür Durmuş, "Sanık, 'Sen benim hanıma bakmışsın' dedi. Benim kimsenin karısında, kızında gözüm yok. Bıçağı çıkartıp, boğazıma dayadı. Beni uçuruma attı. Uçurumun yarısına kadar düştüm. Bu sefer de yanıma gelip, 8 yerimden bıçaklayarak, öldüreceğini söyleyerek, üzerimde bulunan cüzdan ve cep telefonumu da alıp gitti. 24 saat boyunca uçurumun ortasında ölüme terk edildim. Şayet biraz daha dayanamasaydım, dere yatağına düşüp, ölecektim. Karısı hakkında da hiçbir şey söylemedim" dedi.

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'EŞİNİ ÇOK KISKANIYORSAN ÇALIŞTIRMA'

Mustafa Ferit Bilen ise Özgür Durmuş'un eşini rahatsız ettiğini iddia ederek, "İşe aynı servis ile gidip, geliyoruz. Serviste eşime uygunsuz şekilde el hareketleri oldu. Eşim kendisini uyardı sonrasında ben de uyardım. İlerleyen zamanda eşime yine laubali davranmış. 'Eşinden koca olmaz, iyi bir koca olsaydı, seni çalıştırmazdı' demiş. Eşim de bu durumu bana söyledi. Bana 'Eşini çok kıskanıyorsan çalıştırma' dedi ve onur kırıcı laflar söyledi. İkimiz boğuşmaya başladık ve bana bıçak çekti. Ben de kendimi savunmak için üzerimde taşıdığım çakıyı çıkarttım. O sırada ayağı kaydı ve uçurumun yarısına kadar düştü. Şayet öldürmek isteseydim, o sırada boğazını keserdim. Aile şerefimi korudum" diyerek kendini savundu.

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'ERKEK ADAM KARISINI ÇALIŞTIRIR MI?'

Sanığın eşi Fatma Bilen de Özgür Durmuş'un kendisini sürekli rahatsız ettiğini söyleyerek, "Servise binerken, inerken, kart basarken, hep yanıma gelip, laubali hareketlerde bulunuyordu. 'Erkek adam karısını çalıştırır mı?' diyerek kötülüyordu. Asıl bize bu olayı yaşattığı için kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Duruşma, savcının mütalaasını sunması ve taraf avukatlarının savunmalarını hazırlaması için ocak ayına ertelendi.

(DHA)

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Bolu bıçaklı saldırı
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