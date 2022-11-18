HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş Bankası çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? İş Bankası şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İş Bankası çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? İş Bankası şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

18.11.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Bankası çok uzun zamandan beri varlığını sürdüren köklü bir bankadır. Durum böyle olunca da geniş bir müşteri kitlesine sahip olması kaçınılmazdır. İş Bankası müşterileri bankada yapmaları gereken işlemler için çalışma saatleri, öğle molaları ve cumartesi çalışıp çalışmama durumlarını merak etmektedir. Bu sebeple internet ortamında bankanın çalışma saatleri ve ilgili detayları araştırmaktadır. İş Bankası şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İş Bankası çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? İş Bankası şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İş Bankası geniş müşteri portföyü ve birçok şubesi ile varlığını uzun zamandır sürdüren bir bankadır. Banka müşterileri son dönemlerde internet bankacılığı ve mobil bankacılığı tercih etseler de bazı müşteriler yüz yüze işlemlerini yaptırmayı tercih edebiliyor. Bu sebeple bankaların açılış ve kapanış saatleri, öğle molaları bireyler için önem arz edebiliyor. İş Bankası müşterileri de bankanın mesai saatlerini öğrenmek için araştırma yapmaktadır.

İş Bankası çalışma saatleri nedir?

İş Bankası müşterileri bankada işlemlerini halledebilmek için bankanın çalışma saatleri ile ilgili detayları öğrenmek istemekteler. Bankanın açılış saatini kaçırmamak ya da kapanış saatinden önce bankada işlemini halletmek için mesai saatlerini öğrenmek gerekir. İş Bankası çalışma saatleri 09.00 - 17.00 arasındadır. İş Bankası mesai saatleri içerisinde müşteriler bankadan hizmet alabilirler.

İş Bankası saat kaçta açılıyor?

İş Bankası mesai saatleri başlangıç saati 09.00 olarak belirtilmiştir. Banka müşterilerine 09.00 itibari ile hizmet vermektedir. İş Bankası açılış saati, bayram ve özel günler haricinde sabah 09.00 olarak belirlenmiştir. İş Bankası şube çalışma saatleri tüm ülke genelinde aynı saatte başlar.

İş Bankası öğle arası saatleri, diğer birçok bankada olduğu gibi 12.30 - 13.30 arasındadır. Bu saat aralığında bankanın şubeleri kapalıdır ve İş Bankası öğle arası saatleri içerisinde çalışan personeller bir saat ara vermektedir.

İş Bankası saat kaçta kapanıyor?

İş Bankası mesai saatleri bitim saati 17.00’dir. İş Bankası müşterileri saat en geç 17.00’ye kadar işlemlerini halletmeliler. İş Bankası kapanış saati, bayram ve özel günlerde farklılık gösterse de beraber genel olarak bu şekildedir. İş Bankası geniş şube ağı ile müşterilerine 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İş Bankası cumartesi günleri açık mı?

İş Bankası hafta içi aktif olarak açıktır, hafta sonu ise İş Bankası kapalıdır. Yani İş Bankası cumartesi günleri hizmet vermez. Hafta sonu şubeden hizmet verilmemekte ama mobil bankacılık hizmetleri veya ATM hizmetleri devam etmektedir. İş Bankası mesai saatleri ve çalışma günleri şu şekildedir:

  • Hafta içi mesai saatleri: 09.00 - 17.00
  • Hafta sonu: Kapalıdır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 ilde DEAŞ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı11 ilde DEAŞ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmışTerörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış
Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıtErdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt
Anahtar Kelimeler:
İş Bankası

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

İlginizi Çekebilir

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.