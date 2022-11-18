İş Bankası çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? İş Bankası şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İş Bankası geniş müşteri portföyü ve birçok şubesi ile varlığını uzun zamandır sürdüren bir bankadır. Banka müşterileri son dönemlerde internet bankacılığı ve mobil bankacılığı tercih etseler de bazı müşteriler yüz yüze işlemlerini yaptırmayı tercih edebiliyor. Bu sebeple bankaların açılış ve kapanış saatleri, öğle molaları bireyler için önem arz edebiliyor. İş Bankası müşterileri de bankanın mesai saatlerini öğrenmek için araştırma yapmaktadır.

İş Bankası çalışma saatleri nedir?

İş Bankası müşterileri bankada işlemlerini halledebilmek için bankanın çalışma saatleri ile ilgili detayları öğrenmek istemekteler. Bankanın açılış saatini kaçırmamak ya da kapanış saatinden önce bankada işlemini halletmek için mesai saatlerini öğrenmek gerekir. İş Bankası çalışma saatleri 09.00 - 17.00 arasındadır. İş Bankası mesai saatleri içerisinde müşteriler bankadan hizmet alabilirler.

İş Bankası saat kaçta açılıyor?

İş Bankası mesai saatleri başlangıç saati 09.00 olarak belirtilmiştir. Banka müşterilerine 09.00 itibari ile hizmet vermektedir. İş Bankası açılış saati, bayram ve özel günler haricinde sabah 09.00 olarak belirlenmiştir. İş Bankası şube çalışma saatleri tüm ülke genelinde aynı saatte başlar.

İş Bankası öğle arası saatleri, diğer birçok bankada olduğu gibi 12.30 - 13.30 arasındadır. Bu saat aralığında bankanın şubeleri kapalıdır ve İş Bankası öğle arası saatleri içerisinde çalışan personeller bir saat ara vermektedir.

İş Bankası saat kaçta kapanıyor?

İş Bankası mesai saatleri bitim saati 17.00’dir. İş Bankası müşterileri saat en geç 17.00’ye kadar işlemlerini halletmeliler. İş Bankası kapanış saati, bayram ve özel günlerde farklılık gösterse de beraber genel olarak bu şekildedir. İş Bankası geniş şube ağı ile müşterilerine 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İş Bankası cumartesi günleri açık mı?

İş Bankası hafta içi aktif olarak açıktır, hafta sonu ise İş Bankası kapalıdır. Yani İş Bankası cumartesi günleri hizmet vermez. Hafta sonu şubeden hizmet verilmemekte ama mobil bankacılık hizmetleri veya ATM hizmetleri devam etmektedir. İş Bankası mesai saatleri ve çalışma günleri şu şekildedir:

Hafta içi mesai saatleri: 09.00 - 17.00

Hafta sonu: Kapalıdır.



