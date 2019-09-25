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İş bulmakta zorlanınca 25 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

MANİSA'da aşırı kilo nedeniyle özgüvenini yitiren, bu nedenle iş bulmakta zorlanan Hatice Uyanık (21), diyetle birlikte spor yaparak, 5 ayda 85 kilodan 60 kiloya düştü.

İş bulmakta zorlanınca 25 kilo verdi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da aşırı kilo nedeniyle özgüvenini yitiren, bu nedenle iş bulmakta zorlanan Hatice Uyanık (21), diyetle birlikte spor yaparak, 5 ayda 85 kilodan 60 kiloya düştü. Özgüvenini geri kazandığını belirten Uyanık, artık bu güvenle iş görüşmelerine gidebileceğini söyledi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü'nden bir yıl önce mezun olan Hatice Uyanık, aşırı kilosu nedeniyle özgüven eksikliği yaşadı. Uyanık, 5 ay önce Yunusemre Belediyesi'nin Yeni Mahalle'deki ücretsiz fitness kursuna kayıt oldu. Sporla birlikte yürüttüğü beslenme programıyla her geçen gün zayıflayan Uyanık, 5 ayda toplam 25 kilo vererek hedeflediği 60 kiloya düştü. Uyanık artık sıranın hayalini kurduğu tıbbi sekreterlik işi için birkaç farklı yere iş başvurusu yapmak olduğunu söyledi. İşinde dış görünüşün önemli olduğunu belirten Hatice Uyanık, zayıflamak isteyenlere ise şu tavsiyelerde bulundu:
"Kilo vermek istediğinizi kafanıza koyduysanız, yola çıkın ve asla pes etmeyin. Spora ve yediklerinize dikkat etmeyi, asla bırakmayın. Basit bir şey yapmıyorsunuz. Yeme alışkanlıklarınız ve yaşam tarzınız değişiyor. Bunları bir şekilde oturtmak zorundasınız. Bunlar benim için kolay olmadı. Ama şu an severek yapıyorum."
Yunusemre Belediyesi'nde görevli Spor Eğitmeni Zarife Turp ise, "Hatice Uyanık buraya geldiğinde, kilolarından dolayı özgüven eksikliği yaşadığını, yeni hayatında bununda problem olduğunu söylemişti. Ben de elimden geldiğince destek oldum. 5 ayda 25 kilo verdik. Mutlu sona ulaştık" dedi.

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İş bulmakta zorlanınca 25 kilo verdiİş bulmakta zorlanınca 25 kilo verdiİş bulmakta zorlanınca 25 kilo verdiİş bulmakta zorlanınca 25 kilo verdi

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