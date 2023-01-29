HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İş görüşmesine gitti, işe alınmayınca yaptığı şaşkına çevirdi! 'Bir insanın bunu yapabileceği aklıma gelmezdi'

İş görüşmesine gitti, işe alınmayınca yaptığı şaşkına çevirdi! 'Bir insanın bunu yapabileceği aklıma gelmezdi'

29.01.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Münire Ş. (48) isimli kadın, helva satışı yapan bir dükkana garsonluk için iş başvurusunda bulundu. Dükkan sahibi tarafından işe alınmayan kadın, sinirlenerek iş yerine gidip tek tek masalara tükürdü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay sonrası şaşkın olduğunu belirten dükkan sahibi, "Bir insanın bunu yapabileceği aklıma gelmezdi. Bu kadar nefret dolu olmasına anlam veremedim. Çok üzücü bir durum" dedi.

İş görüşmesine gitti, işe alınmayınca yaptığı şaşkına çevirdi! 'Bir insanın bunu yapabileceği aklıma gelmezdi'

Adana’da 7 Ocak günü iş bulma sitesi üzerinden garson ilanı açan helva satışı yapan Alican Halme (30), Münire Ş.’nin (48) başvurusunu değerlendirerek görüşmeye çağırdı. Görüşme sonrası Münire Ş. bilgi formu doldurarak görüşmeden ayrıldı. 1 hafta sonra Halme’yi arayan Münire Ş., olumsuz cevap aldı. Halme’den doldurduğu formu isteyen Münire Ş., formun atıldığını duyunca telefonda hakaret etti.

76b17438-f043-41bd-a2e2-9dfe0160e5cb

28 Ocak günü saat 11.00’da dükkana gelen Münire Ş., iş yerinin kapalı olduğunu görünce Halme’yi arayıp tekrardan doldurduğu formu isteyip telefonda hakaret etti. Bu sırada Halme, Münire Ş.’nin dükkanına zarar vermesinden şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Münire Ş.’nin tüm masalara tükürüp gittiği anlar kameralara yansıdı.

b2e5098d-44d2-49a0-b128-459088fc8241

Olaydan sonra şaşkın olduğunu belirten Halme, "Bir insanın bunu yapabileceği aklıma gelmezdi. Doldurduğu formda sadece isim, soy isim, daha önce çalıştığı yerler ve oturduğu semt yazıyordu. Bu kadar nefret dolu olmasına anlam veremedim. Çok üzücü bir durum" dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' yazmıştı! İfadesi kan dondurduEşini öldürüp 'gururlu hissediyor' yazmıştı! İfadesi kan dondurdu
İran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildiİran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildi
Destici'nin canlı yayındaki sözleri gündem oldu! Oy oranını açıkladı, sunucu şaşırdıDestici'nin canlı yayındaki sözleri gündem oldu! Oy oranını açıkladı, sunucu şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Adana iş görüşmesi

En Çok Okunan Haberler

2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor

2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

Kılıçdaroğlu'ndan art arda Sinan Ateş paylaşımları

Kılıçdaroğlu'ndan art arda Sinan Ateş paylaşımları

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.