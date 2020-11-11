İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur 2020? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu değişti... İşte iş güvenliği uzmanı maaşları!

Geçtiğimiz Temmuz ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte, küçük ölçekli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorunlu hale geldi. 1 Temmuz 2020 itibariyle başlayan uygulama ile iş güvenliği uzmanlığı vatandaşların araştırdığı popüler mesleklerinden birisi haline geldi. Kanun değişikliği ile birlikte çalışma alanı genişleyen iş güvenliği uzmanı nasıl olunur merak edilmeye başlandı. İş güvenliği uzmanı maaşı ne kadar? İşte iş güvenliği uzmanının görevleri ve diğer detaylar...
Değişen kanunla birlikte iş güvenliği uzmanlığının çalışma alanları genişledi. İş güvenliği uzmanı nasıl olunur araştıran adaylara üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik ve Fen bölümlerinden mezun olmak gerektiğini belirtelim. Bu bölümlerden mezun olan kişiler daha sonra iş güvenliği uzmanı eğitimlerine katılarak kariyerini iş güvenliği uzmanı olarak devam ettirebilir.
İş güvenliği uzmanı olmak için verilen eğitimlerini teorik olarak bitiren kişiler bu aşamadan sonra bakanlığın düzenlediği sınava girerler. Sınavdan başarılı olan adaylar iş güvenliği uzmanı sertifikası alarak, iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilir.
İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapan kişilerin yaptıkları işin asıl amacı, çalışanların bulunduğu ortamdaki güvenliği sağlamaktır. İş Güvenliği Uzmanı olan kişiler iş yerlerinin olası risk yaratan durumlarını tespit ederek, yetkiliye durumu bildirir. Yetkili ise kendisine bildirilen bu durum için tedbir almalıdır. İşyeri yetkilisi gerekli tedbirleri almazsa eğer iş güvenliği uzmanı bu durumu bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
İş güvenliği uzmanının genel sıralama yapılacak olursa görevleri şu şekildedir:
Rehberlik,
Risk değerlendirmesi,
Çalışma ortamının gözetimi,
Eğitim, bilgilendirme, kayıt,
İlgili birimlerle iş birliği
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları değişmektedir. İş güvenliği uzmanları kendi aralarında A,B,C sınıflarına bölünür. Bu sınıflara göre iş güvenliği uzmanlarının maaşları değişmektedir. İş güvenliği uzmanı maaşı 2020 yılında ortalama olarak 3 bin 500 TL civarında belirlenmektedir.
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