İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur 2020? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu değişti... İşte iş güvenliği uzmanı maaşları!

Geçtiğimiz Temmuz ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte, küçük ölçekli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorunlu hale geldi. 1 Temmuz 2020 itibariyle başlayan uygulama ile iş güvenliği uzmanlığı vatandaşların araştırdığı popüler mesleklerinden birisi haline geldi. Kanun değişikliği ile birlikte çalışma alanı genişleyen iş güvenliği uzmanı nasıl olunur merak edilmeye başlandı. İş güvenliği uzmanı maaşı ne kadar? İşte iş güvenliği uzmanının görevleri ve diğer detaylar...

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR?

Değişen kanunla birlikte iş güvenliği uzmanlığının çalışma alanları genişledi. İş güvenliği uzmanı nasıl olunur araştıran adaylara üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik ve Fen bölümlerinden mezun olmak gerektiğini belirtelim. Bu bölümlerden mezun olan kişiler daha sonra iş güvenliği uzmanı eğitimlerine katılarak kariyerini iş güvenliği uzmanı olarak devam ettirebilir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

İş güvenliği uzmanı olmak için verilen eğitimlerini teorik olarak bitiren kişiler bu aşamadan sonra bakanlığın düzenlediği sınava girerler. Sınavdan başarılı olan adaylar iş güvenliği uzmanı sertifikası alarak, iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilir.