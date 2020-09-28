İş ilanına başvuran genç kızlara cinsel tacizde bulunan zanlı adliyede

Gebze’de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüşüp, yazıştığı kişilere özel asistan aradığını belirterek, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, taciz söylemlerinde bulundu. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.’nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., adliyeye çıkarıldı.

DHA

