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İş ilanına başvuran genç kızlara cinsel tacizde bulunan zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, verdiği ilana iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı.

İş ilanına başvuran genç kızlara cinsel tacizde bulunan zanlı adliyede

Gebze’de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüşüp, yazıştığı kişilere özel asistan aradığını belirterek, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, taciz söylemlerinde bulundu. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.’nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., adliyeye çıkarıldı.

DHA

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