İş insanına büyük tuzak! 'Kelepir' başlıklı bu ilanlara sakın kanmayın! ‘Yol kenarı’ dedi dağın başı çıktı

İstanbul’da yaşayan Hale Nur Akdeniz yatırım için Konya’dan arsa almak istedi. Tanıştığı bir emlakçı ona arsanın fotoğraflarını gönderdi. Konya’da ilanda gösterilen bir arsayı almak için harekete geçtiler ama ne öyle bir arsa vardı ne de öyle bir emlakçı vardı. Fotoğraftan beğendiği arsa yol kenarında değil dağ yamacında çıktı. Dikkat! Bu şekilde mağdur olmamak için tapu kadastrodan yardım alınabilir.

ARSA İÇİN KAPARO ALDI ORTALIKTAN KAYBOLDU

Konya’da yatırım amaçlı bir arazi almaya çalışan kadına, farklı arazinin parsel numarasını gösterip başka bir yeri satmaya çalıştılar. Kadının verdiği 58 bin lira kaporasını da alan şahıs, ortalıktan kayboldu.

İstanbul’da yaşayan iş kadını Hale Nur Akdeniz, Konya’nın Emirgazi ilçesinde bir tanıdığının vasıtasıyla 3,5 milyon liralık araziyi yatırım amaçlı almak istedi. Kendisine gönderilen parsel ada numaralı yeri harita üzerinden bakıp beğenen Akdeniz, satıcıya 58 bin lira kaparo gönderdi. Konya’ya araziyi görmeye giden Akdeniz, büyük bir şok yaşadı. Kaporayı gönderdiği satıcı Barış K., Akdeniz’e gösterdiği yerden çok daha farklı bir yeri satmaya çalıştı. Satıştan vazgeçen kadın, kaporasını geri istediğinde ise ikinci bir şoku daha yaşadı. Kaporayı vermeyen Barış K., telefonlarını açmayıp ortadan kaybolunca Akdeniz, konu ile ilgili hukuki mücadele başlattı.

‘BİZE GÖSTERDİĞİ YERLE ARSANIN YERİ ÇOK FARKLIYDI’

Konu ile ilgili konuşan Hale Nur Akdeniz, “Konya’nın Emirgazi ilçesinde arkadaşım vasıtasıyla bir şahısla tanıştım. Tarımsal alana yatırım yapayım dedim. Bu şahısla da görüştük ve telefonla bize arsanın konumu ve parsel ada numarası gönderdi. Kendisinin bize gönderdiği arsa ile gördüğümüz arsa arasında dağlar kadar fark vardı. Üstelik metrekare birim fiyatları da farklıydı. Birisi yol kenarıydı diğeri ise dağ başı gibi bir yerdi. Biz gidip arsayı görünce ve şahsın bahsettiği yer uymayınca caymak istedik” dedi.

“ŞU ANDA KARŞI TARAFA HİÇBİR ŞEKİLDE ULAŞAMIYORUZ”

Satıcıya 58 bin lira kapora gönderen Akdeniz, “Şu anda karşı tarafa hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. İkametgahını değiştirmiş. Hukuki sürece başlayacağız ama adresi de olmadığı için başlayamıyoruz. Ortada ciddi bir mağduriyet var. Konu ile ilgili şikayetçi olduk ve suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu. İhtarname çıkardık ama adresi olmadığı için tabi ki bir tebliğ olmadı” diye konuştu.

KELEPİR BAŞLIKLI ARSA İLANLARINA DİKKAT!

Kelepir başlıklı arsa ilanları çok fazla ve uzmanlara göre bu ilanların bir çoğu dolandırıcılara ait olabilir. Bu yüzden kaparo gönderecek olan yatırımcının dikkat etmesi gerekiyor. Talep halinde tapu kadastro bir memur görevlendirebiliyor.

Gayrimenkul Uzmanı Yasin Özkan da yaptığı açıklamada yatırımcılar şu sözler uyardı: Her kelepir ilanına kesinlikle kanmayın. Mağdur olmamak adına kadastrodan memur götürülüp yer gösterme yapılabilir. Sınırların bize gösterildikten sonra almamızda fayda var.

