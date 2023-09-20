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İş insanlarının tartışmasında kan aktı! Tartışma büyüyünce silahına sarılıp arkadaşını vurdu

20.09.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un göbeğinde, ünlü bir otomobil servisinin sahibi Suat Beker ile iş insanı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahına sarılan Suat Beker, Arıcıoğlu'nu vurarak öldürdü.

İş insanlarının tartışmasında kan aktı! Tartışma büyüyünce silahına sarılıp arkadaşını vurdu

İş insanlarının alacak verecek tartışması cinayetle bitti. Haydar Arıcıoğlu'nu vuran Suat Beker teslim oldu.

ALACAK VERECEK MESELESİ TARTIŞIYORLARDI

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHINA SARILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Suat Beker, Haydar Arıcıoğlu'na ateş ederek vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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TESLİM OLDU

Polise teslim olan Suat Beker, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.

(İHA)

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