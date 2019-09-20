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İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Adana’da mekanlarında uyuşturucu kullanılıyor diye kendilerini savcılığa şikayet eden iş kadını Ebru Berköz Karaca’yı darp edip yanıcı madde döktüğü ileri sürülen ve ev hapsi cezasına çarptırılan Levent G. savcının itirazı üzerine tutuklandı.

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İddiaya göre, 48 yaşındaki Ebru Berköz Karaca 5 yıl önce Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kafe devraldı. 5 yıldır kafeyi işleten Karaca, kendi kafesinin yanında bulunan bir mekanda iş yeri sahibinin uyuşturucu kullandırdığını ileri sürerek karakola ve savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine geçen Pazartesi günü akşam saat 21.30 sıralarında Ebru Berköz Karaca, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir arkadaşı ile birlikte otomobille seyahat ederken içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil yollarını kesti. Aralarında husumet olan kişilerin yolunu kestiğini gören Karaca, beyzbol sopası tehdidiyle araçtan indirildi. Levent G. Karaca’yı diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna siyah bir yanıcı madde döktü ve şikayetini geri çekmesi için tehdit etti.

Olayın ardından Karaca, polise giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili L.G. ve D.G. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten zanlılar adliyeye sevk edildi. L.G. ev hapsi cezasına çarptırılırken D.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ev hapsi cezasına çarptırılan L.G., savcının itirazı üzerine dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Levent G.'nin ifadesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları Karaca’ya kafeyi 500 bin TL’ye kendilerinin sattığını fakat borcunu ödeyemeden kafeyi yıkıp başkasına satmak istediğini, bunun üzerine kafeyi tekrar kendilerine sattığını ancak aynı gün geri gidip noterden iptal ettirdiğini bunun üzerine çıkan kavgada da siyah renkli boyanın kadının üzerine döküldüğünü söylediği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Ebru Berköz Karaca

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