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İş kazası sonrası hayatını kaybetti

13.11.2020 17:41 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nin merkez ilçesine bağlı Üsküp beldesinde meydana gelen iş kazasında, talaş deposunda bulunan erozyon aletine sol ayağını kaptırarak ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Üsküp beldesinde meydana gelen iş kazasında M.O.

Kırklareli’nin merkez ilçesine bağlı Üsküp beldesinde meydana gelen iş kazasında, talaş deposunda bulunan erozyon aletine sol ayağını kaptırarak ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Üsküp beldesinde meydana gelen iş kazasında M.O. isimli fabrika işçisi talaş deposunda bulunan erozyon aletine sol ayağını kaptırarak ağır yaralandı. İş kazası sonucu uzuv kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandığı tespit edilen yaralı işçi, Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İleri tetkik ve tedavi amacıyla Edirne Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen M.O., burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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