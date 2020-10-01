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İş kurma vaadi ile 25 bin TL dolandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

Malatya’da bir kişi kendisi ile irtibata geçen telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.

Malatya’da bir kişi kendisi ile irtibata geçen telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. İş kurma vaadi ile ilk etapta 25 bin TL’sini kaptıran mağdur, otomobilini de satarak dolandırıcıların istediği 50 bin TL’yi göndermek isterken PTT görevlilerinin şüphesi üzerine son anda dolandırılmaktan kurtarıldı.
Malatya’da yaşayan A.Ö., bir süre önce kendisini arayan telefon dolandırıcılarının iş kurma vaadine kanarak tuzağa düştü. Dolandırıldığından habersiz olan A.Ö. ilk etapta kendisinden istenilen 25 bin TL’yi dolandırıcıların hesabına yolladı.
Bir süre sonra dolandırıcıların tekrar para istemesi üzerine A.Ö. otomobilini 140 bin TL’ye satarak istenilen 50 bin TL’yi de göndermek için PTT’ye gitti. Bu sırada gişedeki personelin şüphelenmesi üzerine durum hemen polise bildirildi.
Kısa sürede PTT’ye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri A.Ö.’nün 50 Bin TL’yi göndermesinin önüne geçti. Dolandırıldığının farkına varan şahıs, şüphelilerden şikayetçi olurken, hesabın gönderildiği kayıtları da incelemeye aldı.
25 bin TL’sini kaptıran ve 50 bin TL’sini daha dolandırıcılara kaptırmak üzere son anda engellenen mağdur şahsı, arayan şüphelilerin ise yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, vatandaşları özellikle telefon dolandırıcılığı konusunda uyararak, bu tip durumlarda mutlaka 155 Polis imdat hattının aranmasını istediler.

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