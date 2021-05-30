HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş makineleriyle çıkardılar! Kanalizasyon kazısından 'Apollon' çıktı

İş makineleriyle çıkardılar! Kanalizasyon kazısından 'Apollon' çıktı

30.05.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Sinanpaşa Höyüğü'nün güneybatısındaki kanalizasyon kazısında iki tarihi eser bulundu. Tarihi eserlerden birinin heykel olduğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, heykelin Roma döneminden kalma Apollon olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

İş makineleriyle çıkardılar! Kanalizasyon kazısından 'Apollon' çıktı

Sinanpaşa Belediyesi'nin ilçedeki Sinanpaşa Höyüğü'nün güneybatısında dün yaptığı kanalizasyon çalışmasında iş makinesiyle açılan yerde iki parça tarihi eser bulundu. Çalışma hemen durdurularak Kaymakamlık, emniyet ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü uzmanları alanda inceleme yaptı. Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede alanın Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait arkeolojik yerleşim alanı olduğu tespit edildi. Bulunan parçalar incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne taşındı.

KURUL KARARI BEKLENİYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, "Söz konusu alanın tesciline ilişkin dosya hazırlanarak Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilecektir. Kanalizasyon çalışması kurul kararı alınıncaya kadarki süreçte durduruldu. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valilik makamı bilgilendirildi" dedi.

afyonkarahisarda-kanalizasyon-kazisinda-apollon-oldugu-dusunulen-heykel-bulundu_4839_dhaphoto1

"HEYKEL YAKLAŞIK 1 METRE UZUNLUĞUNDA"

Bulunan heykelle ilgili bilgi veren Mehmet Tanır, "Heykel yaklaşık 1 metre uzunluğunda olup baş ve diz altından eksik olduğu görüldü. Söz konusu kırıklar eski olup parçaları bulunamamıştır. İlk verilere göre Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelin Apollon olduğu düşünülüyor. İlimizin medeniyetlerin beşiğidir. O medeniyetin izleri yani sosyal yaşantısı, ekonomisi ve kültürü bir tarihsel yapı, bir heykel, kap, gündelik hayatta kullanılan iş aleti olarak ortaya çıkmaktadır. Tarihi mekanlarda Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izinli kazılar yapılarak ortaya çıkardığımız gibi vatandaşımız, resmi kurumları çalışma yaparken de ortaya çıkabilmektedir. Sinanpaşa'da ortaya çıkan heykel de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Heykel yapılan işlemlerden sonra müze seksiyona kazandırılacaktır" diye konuştu.

afyonkarahisarda-kanalizasyon-kazisinda-apollon-oldugu-dusunulen-heykel-bulundu_4839_dhaphoto2

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Yere kapanıp ağlamaya başladı: Gençliğim bittiYere kapanıp ağlamaya başladı: Gençliğim bitti
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.