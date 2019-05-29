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İş makinesinin çarptığı 6 inek telef oldu, operatör yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, iş makinesinin çarptığı sürüdeki 6 inek telef oldu.

İş makinesinin çarptığı 6 inek telef oldu, operatör yaralı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) - ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, iş makinesinin çarptığı sürüdeki 6 inek telef oldu. Kazada, iş makinesi operatörü Emin Selimoğlu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Karakoçan ilçesi Höşrük mezrasında meydana geldi. Emin Selimoğlu'nun kullandığı, Sarıcan Belediyesi'ne ait iş makinesi, yola aniden çıkan sürüye çarptı. Kazada iş makinesi operatörü Selimoğlu, yaralanırken, 6 inek de telef oldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerince Emin Selimoğlu, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

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İş makinesinin çarptığı 6 inek telef oldu, operatör yaralıİş makinesinin çarptığı 6 inek telef oldu, operatör yaralı

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