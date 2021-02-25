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İş ortağını öldüren sanık hakkında müebbet hapis

25.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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İş ortağını öldüren sanık hakkında müebbet hapis

Kocaeli’de 2016 yılında ortağını av tüfeği ile vurarak öldüren şahıs, Yargıtay’ın bozma ilanına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli’de 2016 yılında ortağını av tüfeği ile vurarak öldüren şahıs, Yargıtay’ın bozma ilanına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Korucuoğlu, “Ben namusumu, bacılarımı korumak için öyle bir şey yapmak zorunda kaldım, keşke olmasaydı” dedi.
Olay, 26 Temmuz 2016 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Şemsettin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortak olan ve araç bakım malzemeleri üretimi yapan iki şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Korucuoğlu, evden aldığı tüfekle ortağı Cemalettin Çelik’e ateş ederek öldürdü. Cesedi saklayan Korucuoğlu olay yerinden kaçtı. Olaydan kısa bir süre sonra polis merkezine giderek suçunu itiraf eden sanık, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Bacılarını çalıştırıp o parayı alırım”
O dönem sanık Mehmet Korcuoğlu hakkında açılan davada ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İtirazlar sonucu dava, Yargıtay’ın bozma ilanına karşı yeniden görüldü. Duruşma salonunda avukatlar hazır bulunurken, tutuklu sanık Mehmet Korucuoğlu, SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti tasarlayarak öldürme suçundan hüküm giyen ve ağırlaştırılmış müebbet cezası ile çarptırılan Korucuoğlu’na Yargıtay’ın bozma ilanına ilişkin söz hakkı tanıdı. Adaletin tecelli edeceğine inandığını söyleyen sanık Korucuoğlu, “Ben herhangi bir yalan veya iftira atmadım. Ben ailemi korumak için öyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Biz beraber bir şirket kurduk ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Dayısı ile şirketi onlara devretmemi ve 100 bin TL para istediler. Parayı onlara vermeyeceğimi söylediğimde ‘bacılarını çalıştırıp o parayı alırım’ dedi. Keşke yaşanmasaydı. 15 yıldır tanışıyorduk, arkadaştık. Kaçamak isteseydim kaçardım ama ben kendi isteğimle teslim oldum bu sebeple lehime indirim uygulanmasını talep ediyor Yargıtay’ın bozma ilanına da katılıyorum” dedi.

“3 torunum babasız, gelinim ise kocasız kaldı”
Oğlunun küfredecek bir insan olmadığını söyleyen Cemalettin Çelik’in babası Reşat Çelik ise, "Sanıktan şikayetçiyim. 3 torunum babasız, gelinim ise kocasız kaldı. Eski karar gibi hüküm verilmesini talep ediyorum. Oğlum ve Mehmet kardeş gibiydiler ama onu bodrum kata götürüp onu orada vuruyor. Madem vurdu neden haber vermiyor. Üstünü kapatıp kaçıyor. Oğlum kan kaybından ve haksız yere öldü. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma ilanına uyarak sanık Mehmet Korucuoğlu hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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