KADIN

İş yerinde kimyasallara maruz kalan kadınların çocuklarında otizm riski yüksek

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GEBELİK HABERLERİ  | 04.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Son 20 yıldır otistik çocuk sayısında hızlı bir artış mevcut. Günümüzde her 68 çocuktan biri otizm spektrumunda yer alıyor. Otizmin gerçek sebebi henüz bilinmiyor ama hem genetik hem de çevresel faktörlerin etkisi olduğu bilinen bir gerçek. Çevresel faktörlerin başında da bazı kimyasallara maruz kalmak önemli yer alıyor.

İş yerinde kimyasallara maruz kalan kadınların çocuklarında otizm riski yüksek

Çözücü kimyasallarla ilgili işlerde çalışan kadınların çocuklarında otizm spektrumunda yer alma riskinin 1,5 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, JOEM dergisinde yayınlanan yeni bilimsel çalışmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

1

ENDÜSTRİYEL İŞLERDE ÇALIŞAN ANNELER RİSK ALTINDA

“Son yıllarda özellikle Amerika’da otistik spektrumda yer alan çocuk sayısındaki artış, araştırmacıları genetik kalıtım dışı faktörleri bulmaya yöneltti.

Yeni Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Kuruluşu (NIOSH) otizmli çocuklar ile güçlü kimyasallarla ilgili endüstriyel işlerde çalışan anneler arasında kuvvetli bir bağ olduğunu saptadı.

2

BİR BUÇUK KAT DAHA YÜKSEK

Özellikle çok yaygın alanlarda kullanılan kimyasal çözücüler bu konuda göz altında. (Kuru temizleme, gıda ambalajlama ve eczacılıkla ilgili kullanılan maddeler...)

Asfalt, metal, plastik vb gibi kimyasal çözücülerin kullanıldığı sektörlerde çalışan annelerin çocuklarında otizm riski 1,5 kat yüksek. Bu maddelerin cilt, solunum yoluyla alınması hem üreme sistemini hem de bebeğin gelişimini etkiliyor.”

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Anahtar Kelimeler:
otizm spektrumu kimyasal

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