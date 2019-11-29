İş yerinde özgüven kazanma yolları nelerdir?

Kişinin kendisi hakkında sahip olduğu fikirlerin gerçekçi ve subjektif olması önemli. Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, iş yerinde özgüven kazanma yollarını bizler için paylaştı.

Özgüven sorunu yaşayan pek çok insan kendi değerinin farkında değildir ya da değerini diğer insanların yanında önemsizleştirir. Pek çok psikolojik sorunun temelinde yatan özgüven sorunu özellikle okul, iş yeri gibi benzer statüdeki farklı insanların yoğun olarak birlikte zaman geçirdiği yerlerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar.

DUYGULARINIZA KULAK VERİN

İş yerinde kişinin çevresinden etkilenmeyi bırakması ve kendi iç sesine kulak vermesi önemli. Pek çok insanın bir arada yer aldığı topluluklarda çok sayıda karaktere rastlayacağınızı unutmamalısınız. Yapıcı olduğu kadar yıkıcı insanlarla da karşılaşacağınız iş dünyasında önceliğiniz her zaman kendi duygularınızın ve mantığınızın söyledikleri olmalı.

Her insanın hata yapabileceğini kabullenmek, birey olarak farklı değerlere sahip olduğumuzu bu nedenle de insanlar arasında kıyas yapmanın doğru olmadığını görmek önemli.