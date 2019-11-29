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İş yerinde özgüven kazanma yolları nelerdir?

Uzm. Dr. Burak Toprak Uzm. Dr. Burak Toprak
RUH SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kişinin kendi değerinin farkında olması tam olarak özgüven tanımı olmasa da değer kavramının pozitif anlamlı olduğu durumlarda özgüven tanımı yapmak mümkün.

İş yerinde özgüven kazanma yolları nelerdir?

Kişinin kendisi hakkında sahip olduğu fikirlerin gerçekçi ve subjektif olması önemli. Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, iş yerinde özgüven kazanma yollarını bizler için paylaştı.

Özgüven sorunu yaşayan pek çok insan kendi değerinin farkında değildir ya da değerini diğer insanların yanında önemsizleştirir. Pek çok psikolojik sorunun temelinde yatan özgüven sorunu özellikle okul, iş yeri gibi benzer statüdeki farklı insanların yoğun olarak birlikte zaman geçirdiği yerlerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar.

DUYGULARINIZA KULAK VERİN

İş yerinde kişinin çevresinden etkilenmeyi bırakması ve kendi iç sesine kulak vermesi önemli. Pek çok insanın bir arada yer aldığı topluluklarda çok sayıda karaktere rastlayacağınızı unutmamalısınız. Yapıcı olduğu kadar yıkıcı insanlarla da karşılaşacağınız iş dünyasında önceliğiniz her zaman kendi duygularınızın ve mantığınızın söyledikleri olmalı.

Her insanın hata yapabileceğini kabullenmek, birey olarak farklı değerlere sahip olduğumuzu bu nedenle de insanlar arasında kıyas yapmanın doğru olmadığını görmek önemli.

Pek çok insan çevresindekilere karşı gösterdiği anlayışı ve sabrı kendine karşı göstermediği için özgüven sorunu yaşar. Bu nedenle en azından başkalarına karşı sergilediğiniz tutumu kendinize karşı da göstermek özgüveninizi zedelemenize engel olabilir.

SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Pahalı kıyafetler giyerek, makyaj yaparak ya da iyi bir arabaya binerek özgüveninizi destekleyemezsiniz. Bu nedenle daha temel noktalarda kendinize iyi davranmayı öğrenmelisiniz.

Kaliteli uyku, sağlıklı beslenme, spor ve kişisel bakım kendinizi her zaman daha iyi hissetmenizi sağlar. Kendinizi en iyi hissettiğiniz şekilde iş yerine gidin. Yüzünüzü yıkamak ya da sabah koşuya gitmek hiç ummadığınız kadar farklılık yaratabilir.

HEDEFLERİNİZ SİZE AİT OLSUN

Bir başka insanın kariyerini, başarılarını ya da iş yerindeki tavırlarını kendinize hedef olarak belirlediğiniz zaman sürekli olarak kıyaslamaya başlar ve özgüveninize zarar verirsiniz.

Bu nedenle iş yerinde mutlaka kendinize ait hedefler belirlemelisiniz. Çalıştığınız yerde sahip olduğunuz eğitim ve beceriler sebebiyle var olduğunuzu kendinize sık sık hatırlatın ve tüm planlarınızı kendinizi odak noktasında tutarak yapmaya özen gösterin.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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