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İş yerinden ayrılmadığı için Tuğba'yı katletmiş! Kan donduran olayda yeni gelişme

28.12.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Caner G. (29), kız arkadaşı Tuğba Kul’un (22) çalıştığı iş yerinden ayrılmasını istedi. Tuğba Kul bu isteği kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Caner G., Kul’u tabancayla vurarak öldürdü. Caner G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş yerinden ayrılmadığı için Tuğba'yı katletmiş! Kan donduran olayda yeni gelişme

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Emek Mahallesi 7002 Sokak'ta meydana geldi. Caner G. ile kız arkadaşı Tuğba Kul arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Caner G., belinden çıkardığı tabancayla kız arkadaşına ateş edip, kaçtı. Tuğba Kul kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Caner G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Caner G.'nin, Kul'dan çalıştığı iş yerinden ayrılmasını istediği, ancak kız arkadaşının bu isteği kabul etmeyince aralarında tartışma çıktığı ve olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Tuğba Kul’un cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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