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  4. İş yerini kurşunladı! İçerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı

İş yerini kurşunladı! İçerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı

14.12.2023 10:41 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da kurşunlanan bir iş yerinde bulunan vatandaş, vurularak ağır yaralandı.

İş yerini kurşunladı! İçerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı

Olay, il merkezi İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir şahıs, M.H.T.’ye ait iş yerinin önüne siyah bir araçla geldi. Araçtan inen şahıs, yangındaki silahla defalarca M.H.T.’ye ait iş yerine ateş etti. Yaşanan olayı sırasında iş yerinde bulunan M.H.T., kurşunların vücuduna isabet etmesi sebebiyle ağır yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerine geldiği araç ile kaçarak kayıplara karıştı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.H.T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.H.T.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kurşun
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