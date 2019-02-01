İşCep'ten hayatı kolaylaştıran yeni deneyimler

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması İşCep yenilenen yüzü ile artık İş Bankası müşterisi olmayanlara da hizmet veriyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İşCep’i telefonlarına indiren tüm kullanıcılar, şifre girişi yapmadan uygulamanın pek çok yeni özelliğinden faydalanabiliyor.

Borsa yatırımcılarının en önemli ihtiyacı olan borsa fiyat verileri ile Türkiye ve dünyadan ekonomi ve şirket haberlerine toplu olarak Mobil Borsa’dan ulaşılabiliyor. İşCep kullanıcıları ayrıca borsa fiyat verilerine de ücretsiz olarak kolayca erişebiliyor. Güncel döviz kurları ve vadeli hesap faizlerine anlık olarak ulaşılabildiği gibi şifre girişi yapmaya gerek olmadan kurlar arası hesaplama da yapılabiliyor.

Bankamatik lokasyonlarına İşCep ile harita üzerinde yönlendirilerek ulaşılabiliyor. İş Bankası müşterisi olmak için ise İşCep uygulamasındaki “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğinden hızlı başvuru yapılabiliyor. Birkaç dakika içinde yapılabilen başvuru sonrası hesap açılış ve Bankamatik Kartı teslimi, tercihe bağlı olarak başvuru sahibinin adresine gidilerek ya da şubede hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor.