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İşçi midibüsü yoldan çıktı! 7 kişi yaralandı

10.01.2023 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da işçileri taşıyan servisi midibüsünün yoldan çıkması sonucu araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İşçi midibüsü yoldan çıktı! 7 kişi yaralandı

Karaman'da freni patlayan işçi midibüsünün kontrolden çıkarak şarampole sürüklenmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Urgan Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni çevre yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bilal İ., yönetimindeki işçi midibüsü yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması üzerine kontrolden çıkıp kaldırımı aşarak şarampole sürüklendi.

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Kazada midibüste bulunan 25 işçiden 7'si yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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trafik kazası Karaman

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